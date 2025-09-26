pachaeが10月8日、新曲「陰になり日向になり」を配信リリースすることが発表となった。同楽曲は10月3日よりTOKYO MXほかにて放送のTVアニメ『百姓貴族 3rd Season』主題歌に決定しているナンバーだ。

楽曲「陰になり日向になり」は、コミカルなサウンドの中にpachaeの超絶技巧が炸裂した疾走感のある仕上がり。作詞作曲を手がけた音山(Vo)は、「日向があるから陰が生まれるように、陰があるからこそ日向が輝く、そんな風に世界は成り立っていて、ずっと日向にいる人もずっと陰にいる人もいない。誰しも誰かにとって輝く時はある」というメッセージを込めたと語る。

なお、音山がイラストを手がけたジャケット写真は“思わずモー！と泣きたくなるような”インパクト万歳なものになっているとのことだ。さらに、「陰になり日向になり」の一部を聴くことができるアニメ告知PV第2弾も公開となった。

■配信リリース「陰になり日向になり」

2025年10月8日(水)配信開始

※TVアニメ『百姓貴族 3rd Season』主題歌

■アニメ『百姓貴族』3rd Season

▶TOKYO MX(TOKYO MX1)

10月3日(金)21時54分〜 毎週金曜

▶テレビ北海道

10月5日(日)22時48分〜 毎週日曜

▶BS朝日

10月6日(月)22時54分〜 毎週月曜

※TVer・YouTubeでの見逃し配信あり

公式サイト：https://s.mxtv.jp/anime/hyakusho_kizoku/

公式X：https://x.com/hyakusho_kizoku

アニメ公式X：https://x.com/anime_hyakusho

■＜pachae presents 「Trick or Trick」〜ワンマンヘン〜＞

11月14日(金) 大阪 Live House Pangea

open18:30 / start19:00

11月21日(金) 東京 下北沢DaisyBar

open18:30 / start19:00

▼チケット

前売￥2,800- / 学割￥2,000-

https://eplus.jp/pachae/

