pachae、TVアニメ『百姓貴族 3rd Season』主題歌の「陰になり日向になり」配信リリース決定＋アニメ告知PV第2弾公開
pachaeが10月8日、新曲「陰になり日向になり」を配信リリースすることが発表となった。同楽曲は10月3日よりTOKYO MXほかにて放送のTVアニメ『百姓貴族 3rd Season』主題歌に決定しているナンバーだ。
楽曲「陰になり日向になり」は、コミカルなサウンドの中にpachaeの超絶技巧が炸裂した疾走感のある仕上がり。作詞作曲を手がけた音山(Vo)は、「日向があるから陰が生まれるように、陰があるからこそ日向が輝く、そんな風に世界は成り立っていて、ずっと日向にいる人もずっと陰にいる人もいない。誰しも誰かにとって輝く時はある」というメッセージを込めたと語る。
なお、音山がイラストを手がけたジャケット写真は“思わずモー！と泣きたくなるような”インパクト万歳なものになっているとのことだ。さらに、「陰になり日向になり」の一部を聴くことができるアニメ告知PV第2弾も公開となった。
■配信リリース「陰になり日向になり」
2025年10月8日(水)配信開始
※TVアニメ『百姓貴族 3rd Season』主題歌
■アニメ『百姓貴族』3rd Season
▶TOKYO MX(TOKYO MX1)
10月3日(金)21時54分〜 毎週金曜
▶テレビ北海道
10月5日(日)22時48分〜 毎週日曜
▶BS朝日
10月6日(月)22時54分〜 毎週月曜
※TVer・YouTubeでの見逃し配信あり
公式サイト：https://s.mxtv.jp/anime/hyakusho_kizoku/
公式X：https://x.com/hyakusho_kizoku
アニメ公式X：https://x.com/anime_hyakusho
■＜pachae presents 「Trick or Trick」〜ワンマンヘン〜＞
11月14日(金) 大阪 Live House Pangea
open18:30 / start19:00
11月21日(金) 東京 下北沢DaisyBar
open18:30 / start19:00
▼チケット
前売￥2,800- / 学割￥2,000-
https://eplus.jp/pachae/
