敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地でダイヤモンドバックスと戦い、8-0で勝利。4年連続の地区優勝を決めた。先発した山本由伸投手が6回4安打無失点の快投で12勝目。大谷翔平投手も54号2ランを放つなど5打数1安打2打点で勝利に貢献した。

地区優勝のマジック1で迎えたドジャースは2回にフリーマン、パヘスの連続ホームランなどで4点を先制。4回にも大谷が54号2ランを放つなど4点を追加した。先発の山本はスプリットとカーブを中心に凡打の山を築き、6回を4安打7奪三振、無失点の快投。救援陣もダイヤモンドバックスに得点を与えず、8-0と完勝した。

歓喜のシャンパンファイトで注目が集まったのが、カーショーだ。今季限りで現役引退する37歳の左腕は、上半身裸で美酒を浴びた。

MLBで長きに渡って活躍。もちろん、その肉体は鍛え上げられているが、やや腹が出ているようにも映る体型には、日本人ファンも親近感を覚えたようだ。

Xには、「カーショーのもちもちのお腹」「カーショーよくこの体型でキレキレのピッチングできるよな」「カーショーのそこら辺にいるおっさんっぽい感じ好きだわ〜w」「カーショーおじのだらしない身体ほんと好き」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）