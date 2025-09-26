集英社が刊行する女性ファッション誌『MORE』が、9月26日発売号をもって、紙版の刊行を一旦休止することが発表されました。

集英社の公式サイトでは、「このたび、『MORE』は今後の展開を見据え、2025年9月26日発売の『MORE AUTUMN 2025』号をもちまして、プリント版（紙版）の刊行を一旦休止することになりました」と発表。

なお、地方創生をテーマに各地のイベントやホテル、スポットの紹介などを行っている『MORE JAPAN』プロジェクトについては、今後も形を変えて継続していくとし、「今後は『MORE JAPAN by SHUEISHA』として、集英社が刊行する雑誌・WEB メディア・SNS を通じ、より幅広く日本各地の魅力を発信する取り組みへと拡大してまいります」と報告しました。

また、『MORE』公式サイトでも刊行休止が報告され、「1977年の創刊以来、長きにわたり、読者のみなさまにご支持いただき、心より感謝申し上げます」と読者への思いをつづり、「最後に読者のみなさま、スタッフ及びお力添えくださったすべての方々に改めて感謝申し上げます。ありがとうございました」と、コメントを締めくくりました。