◎全国の天気

広い範囲で晴れるでしょう。ただ、北海道は急な雷雨にご注意ください。また、九州北部は雲が広がりやすく、雷を伴って激しい雨の降る所があるでしょう。その他の西日本も、にわか雨がありそうです。関東南部も夕方以降は所々で雨が降りそうですので、洗濯物は早めに取り込むことをおすすめします。

◎予想最高気温

前日より高い所が多く、西日本・東日本では30℃以上の真夏日が続出しそうです。東京は前日より3℃高い32℃、名古屋は前日より7℃も高い33℃まで上がる予想です。大阪は30℃、福岡は31℃でしょう。仙台や金沢も30℃と真夏日になりそうです。札幌は25℃で夏日となるでしょう。

◎週間予報・大阪〜那覇

27日(土)は広い範囲で晴れて、行楽日和となるでしょう。28日(日)から29日(月)にかけては、西日本の広い範囲で雨が降りそうです。沖縄は晴れる日が多い予想です。西日本の最高気温は27℃〜30℃くらいの所が多く、来週にかけても昼間はまだ半袖が活躍しそうです。

◎週間予報・札幌〜名古屋

土日は北日本で青空が広がるでしょう。関東や東海、北陸も27日(土)は晴れますが、28日(日)は次第に雲が増えそうです。北陸は28日(日)の夜から29日(月)にかけて、警報級の大雨となるおそれがあります。その他の地域も29日(月)は広い範囲で雨が降るでしょう。