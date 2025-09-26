柴咲コウ、オーバーサイズジャケットから圧巻美脚輝く「最強ビジュ」「スタイル良すぎ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/09/26】女優・歌手の柴咲コウが9月25日、自身のInstagramを更新。オーバーサイズのジャケット姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】柴咲コウ、美脚際立つミニ丈衣装姿
柴咲は「映画『兄を持ち運べるサイズに』取材日のオフショット」とつづり、衣装姿の写真を公開。オーバーサイズのジャケットとシャツ、フーディーを合わせたレイヤードスタイルで、美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「最強ビジュ」「スタイル良すぎ」「美脚に目がいく」「かっこいい」「見惚れてしまう」「すべてが美しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆柴咲コウ、圧巻美脚を披露
