日本で車を運転するために必要な文書を作成するために、偽造した台湾の運転免許証を使用して、ウソの申請をしたとして、中国籍の男らが逮捕されました。

申請のハードルが高い中国の免許でなく、台湾の免許を偽造し、悪用していたとみられ、警視庁は指南役の男も国際手配する方針です。



■中国籍の男ら逮捕

警視庁によりますと中国籍の龔秀萍容疑者と高志洲容疑者は去年、日本で車を運転するために必要な文書を作成するために、偽造した台湾の免許を使用してインターネットでウソの申請をした疑いがもたれています。

台湾の運転免許はJAFなどの指定の機関で免許内容について日本語の翻訳文を申請すれば日本国内での運転が可能となるため、申請のハードルが高い中国の免許でなく、台湾の免許を偽造し悪用していたとみられます。

■なぜ台湾の免許証悪用？

日本国内で、海外から来た観光客などが車を運転する場合、国際免許を取得するのが一般的ですが、中国の免許証をもとに日本国内で運転したい場合、「ジュネーブ条約」に加盟していないため、国際免許を取得できません。

そのため「外免切替」をしないと、国内では運転ができないこととなります。

一方で「ジュネーブ条約」の非加盟国でも、台湾やスイス、ドイツなどの国・地域では「翻訳文」と呼ばれる免許の証明ができる文書を申請し発行されれば、日本で1年間運転ができる制度があります。

■背景には「外免切替」厳格化

外免切替を巡っては、「知識確認」の問題が、簡単すぎることや、滞在先のホテルの住所でも、申請できることなどが問題となっていて、10月1日から原則、住民票の写しが必要となるなど手続きが厳格化されることが決まっていました。

こうした背景もあり、「翻訳文」の申請をすれば日本での運転ができる制度に目を付け、悪用したとみられています。

■中国国内では「セット販売」も

中国の通販サイトでは、偽造された台湾免許と「翻訳文」の申請を代行するセット商品も販売されていたとみられ、容疑者らは、このセットを16万円ほどで購入していたということです。

調べに対し2人は容疑を否認しているということですが、警視庁はこうした手口を指南したり、申請方法などを指示したとみられる37歳の中国籍の男を国際手配する方針です。