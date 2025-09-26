新潟を拠点に活動するグループ「Negicco」のKaedeが26日までに公式サイトを更新。第2子出産を報告した。

同グループ公式サイトでは「お久しぶりです、お元気ですか？」とあいさつし、「先日、無事に第二子を出産しましたのでご報告いたします。出産前、あたたかい言葉をかけていただいた皆様に感謝しています。いつもありがとうございます」と感謝した。

「切迫早産で早い時期から入院していましたが、産婦人科の皆様に支えていただき、家族にもたくさん助けてもらって、いつ産まれてきても大丈夫な時期までお腹の中にいてもらうことができました」と出産までを回想。「ものすごいパワーで外の世界に飛び出してきた子でしたが、家では心配になるくらいほとんどの時間眠っています。まだ小さい兄もさらに小さな妹の世話をしたがり、頼もしくて成長を感じています」と生まれたばかりの我が子や兄妹たちの様子をつづり、「しばらくの間子育てに専念しますが、育休を終えた頃にまた皆様にお会いできる日を楽しみにしています。少しずつ寒くなってくると思うので、皆様もお身体にはお気をつけてお過ごしください。これからもどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

また、インスタグラムでは我が子を抱いた写真もアップし、「あなたもわたしもよくがんばりました ようこそ我が家へ」とメッセージをつづった。

Negiccoは現在、Nao☆、Megu、Kaedeの3人で活動。Kaedeは21年1月に一般男性と結婚し、22年10月に第1子を出産している。