「今日好き」瀬川陽菜乃「いきなり切りたくなって」雰囲気一変イメチェン姿披露
【モデルプレス＝2025/09/26】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が26日までに、自身のTikTokを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女、突如ヘアカットでファン騒然
瀬川は「いきなり切りたくなってボブにした」とコメント。ロングヘアを胸上の長さまでバッサリとカットしている姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「似合いすぎ」「可愛い」「何でも似合う」「ボブおかえり」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身美女、突如ヘアカットでファン騒然
◆瀬川陽菜乃、イメチェン姿披露
瀬川は「いきなり切りたくなってボブにした」とコメント。ロングヘアを胸上の長さまでバッサリとカットしている姿が収められている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】