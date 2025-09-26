リリー・フランキー（61）のラジオ番組「スナックラジオ」（TOKYO FM）のアシスタントを務めるアーティストで、妊娠を発表したBABI（33）が26日までにSNSを更新。出産したことを報告した。

BABIはTikTokを更新し、ベッドに横たわった状態で「帝王切開して出産して2日目になります。もうずっと点滴を切らしていない生活で、1日目よりはベッドの上で動けるようになりました」と報告。動画の概要欄では「声出なくて小さくてすいません！！帝王切開2日後じゃなくて術後1日目です。まだねたきりです。これからくる痛みに怯えてます」と説明した。

また、インスタグラムのストーリーズでは「大根監督から出産祝い頂きました」「初メンズ抱っこは大根監督でした」と、生まれたばかりの我が子を大根仁監督が抱いた写真を公開した。

BABIは6月、20年4月から“アルバイト女子店員”として出演している「スナックラジオ」を当面休演することをインスタグラムのストーリーズで報告。「いつかまた出られたらいいな！と思います」と復帰への思いも明かしつつ、休演理由については「自分の口から説明しなきゃいけないと思っているんですが 今はまだ感情や状況の整理がついていないのと 意外と口下手なのでまだ上手く説明出来ないのが心境です」としていた。その後、妊娠を報告したが、番組休演との関連については「最近ストーリーでみんなを心配させちゃったけど妊娠報告が理由ではないです。全く別です。みんな心配してくれてありがとう」とつづっていた。