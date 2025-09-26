堀北真希の妹・NANAMI、黒ビキニ姿公開「くびれが凄い」「スタイル良すぎ」とファン衝撃
【モデルプレス＝2025/09/26】堀北真希の妹でモデルのNANAMIが25日、自身のInstagramを更新。タイ・バンコク旅行での黒ビキニ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】堀北真希の妹、ビキニで驚異のスタイル披露
NANAMIは「朝ごはん食べてマッサージしてプールで泳ぐが1日の始まりの鉄板だったBangkok」とタイ旅行での日課を報告。「1日2万歩は歩いてたけどしっかりとムチった まぁ、旅行中はいいのさっ」と旅行中のリラックスした様子を綴り、バンコクの高級ホテルのプールサイドで黒のビキニ姿を披露した。水着については「スタイリッシュなデザインで胸の形を綺麗に見せてくれる水着」と紹介している。
この投稿に、ファンからは「くびれが凄い」「スタイル良すぎ」「美しくて二度見しちゃった」「バンコク旅行羨ましい」「綺麗な美人さん」「黒の水着かっこいい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】堀北真希の妹、ビキニで驚異のスタイル披露
◆NANAMI、バンコクのプールサイドで抜群スタイル披露
NANAMIは「朝ごはん食べてマッサージしてプールで泳ぐが1日の始まりの鉄板だったBangkok」とタイ旅行での日課を報告。「1日2万歩は歩いてたけどしっかりとムチった まぁ、旅行中はいいのさっ」と旅行中のリラックスした様子を綴り、バンコクの高級ホテルのプールサイドで黒のビキニ姿を披露した。水着については「スタイリッシュなデザインで胸の形を綺麗に見せてくれる水着」と紹介している。
この投稿に、ファンからは「くびれが凄い」「スタイル良すぎ」「美しくて二度見しちゃった」「バンコク旅行羨ましい」「綺麗な美人さん」「黒の水着かっこいい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】