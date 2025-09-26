OpenAIモデルをDatabricks上で直接実行することが可能に OpenAIモデルをDatabricks上で直接実行することが可能に

OpenAIとDatabricksは9月25日、「GPT-5」を含むOpenAIの最新モデルをDatabricksの「Data Intelligence Platform」上でネイティブに利用可能にしたと明らかにした。企業は自社データ上でGPT-5を安全かつガバナンスの効いた方法で実行できるようになるという。



Databricks上でGPT-5を利用



ユーザーはSQL内から、需要の変化に合わせて自動的にスケールアップ・ダウンするため、インフラストラクチャのコストを節約しながら、レイテンシのパフォーマンスを最適化する「Model Serving」のAPIエンドポイントとして、あるいはAIエージェントを構築する「Agent Bricks」経由でGPT-5を呼び出すことができる。



これにより、企業は自社データに最適化されたエージェントを、重要な業務に求められる品質とデータ保護を担保しつつ、構築・展開できる。DatabricksでOpenAIのGPT-5モデルに安全にアクセスし、企業データにもとづいて推論するエージェントの構築が可能だ。



