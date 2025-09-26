柔らかなクッションで足をリラックスへ導く【ニューバランス】のサンダルがAmazonで販売中！
スポーツ後の疲れを癒す快適な一足【ニューバランス】のスポーツサンダルがAmazonで販売中！
足をリラックスさせるためのフットウェア「RCVRY」のサンダルモデル「RCVRY SLIDE」が新登場。やわらかいEVA素材で本体すべてを構成し、もっとも体重がかかるかかと部にFRESH FOAMを加えることで、非常にソフトな足あたりの良さと、一段上のクッション性を実現。速乾性もよく水洗いによるお手入れも簡単。スポーツ後のリラックスから普段履きまで幅広いシーンで活躍する。
EVA素材で構成された本体に加え、かかと部へFRESH FOAMを搭載し、抜群のクッション性を備えたサンダル。
ソフトな足あたりと快適な履き心地で、スポーツ後のリカバリーから日常使いまで幅広く活躍するサンダル。
速乾性に優れ水洗いも可能なため、日常のお手入れも簡単で清潔に使えるシャワーサンダルだ。
安定した歩行を支える設計で、普段履きはもちろんリラックスタイムにも適している。
