冬季五輪スノーボード・男子ハーフパイプで3度の金メダルを獲得するなど輝かしい成績をあげたスノーボード界のレジェンド、ショーン・ホワイトさん（39）が2025年9月24日、自身のインスタグラムを更新。同競技で北京五輪の金メダリスト・平野歩夢選手（26）とのスーパースター同士のツーショットを披露した。

「Arigato gozaimasu」

ホワイトさんは、平野選手と肩を組むツーショットや対談する様子などを投稿。平野選手を称えるメッセージをつづり、最後は「Arigato gozaimasu」と締めくくっている。

投稿された写真では、ホワイトさんは黒いタンクトップと黒いパンツ姿。かつては赤毛のロングヘアがトレードマークで、「フライング・トマト」（空飛ぶトマト）のニックネームでも知られたが、いまは短めのヘアスタイルだった。平野選手は白いストライプ柄のシャツとデニムを着用し、ドレッドヘア。ホワイトさんが平野選手の肩に手をまわし、笑顔のツーショットを披露した。

この投稿には、「大好きなお2人が」「おかえりなさいー」など、日本のファンからのコメントも寄せられている。

ホワイトさんは、冬季五輪で06年のトリノ大会、10年のバンクーバー大会、18年の平昌大会で金メダルを獲得。22年の北京大会後に現役を引退した。