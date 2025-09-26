新型「iPhone 17」シリーズの発売が始まったばかりですが、すでに次期「iPhone 18 Pro／Pro Max」のデザインに関する噂が飛び交っています。

↑次期モデルもこんな感じ？（画像提供／アップル）

リークアカウントのDigital Chat Stationによれば、iPhone 18 Pro／Pro Maxのデザインは、基本的に「iPhone 17 Pro／Pro Max」に類似しているのとのこと。

これは、3つのレンズを三角形に配置した「台形状」のハウジングを含みます。また、ディスプレイサイズも変わらず6.3／6.9インチとなるようです。

一方、iPhone 18 Pro／Pro Maxは「背面にわずかに透明なCeramic Shieldエリア」を搭載するそう。詳細は不明ですが、背面のデザインになんらかの変更が予定されているようです。

その他にも、iPhone 18 Pro／Pro Maxにステンレス製のベイパーチャンバー冷却システムが搭載される模様。iPhone 17 Pro／Pro Maxではアルミニウム製のユニボディにベイパーチャンバー冷却システムがレーザー溶接されていますが、どの金属が使用されているのかは不明です。

今年、大幅にデザインが変更されたiPhone 17 Pro／Pro Max。来年のiPhone 18 Pro／Pro Maxはマイナーチェンジだけするのかもしれません。

Source: MacRumors

