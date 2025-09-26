トランプ米大統領が日本訪問日程を調整していると、海外メディアが報じた。トランプ大統領の日本訪問が実現すれば、石破茂現首相が退いた後、日本の新首相との最初の首脳会談となる。

25日のロイター通信によると、来月31日に韓国慶州（キョンジュ）で開催されるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議を控えての訪日を検討している。日本経済新聞もこの日、外務省幹部の発言を引用し、トランプ大統領が日本訪問日程を調整中と伝えた。日本は石破首相の7日の退陣発表を受け、新しい首相を選出する作業を進めている。

自民党は来月4日に新総裁の選出を控えている。自民党総裁選出後に国会（衆参両院）指名選挙を通じて新首相を正式に選出するが、こうした日程を考慮しながらトランプ大統領と日本新首相の首脳会談を想定して準備に入った。

トランプ大統領は1期目（2017〜2021）当時、安倍晋三首相とゴルフ外交をしながら親密な関係を築いた。今回の訪日が実現すれば2期目に入って初の日本訪問となる。

慶州APEC期間に中国の習近平国家主席との首脳会談を控えた状況で、トランプ大統領の日本訪問は日本としても米日同盟強化など協力を議論する重要な機会になるとみられる。ただ、トランプ大統領の日本訪問が実際に実現するのか、訪問時期がAPEC以前になるかについては見方が分かれる。

米国務省のヒューストン副報道官は日本経済新聞に「トランプ大統領は日本を訪問する強い意思があると聞いている。これは日米の長年にわたる関係の象徴」と述べた。訪日の時期については確言しなかったが、「訪問するかどうかはともかく、日本はインド太平洋地域の安全保障および安定、繁栄の礎石だ。これに変わりはない」と述べた。トランプ大統領の訪日調整について同紙は「日本はAPEC米中首脳会談の前に日米首脳間で対中政策を調整することを望んでいる」と伝えた。

一方、マレーシア政府は7月、トランプ大統領が10月下旬にクアラルンプールで開催される東南アジア諸国連合（ASEAN）首脳会談にも出席すると明らかにした。