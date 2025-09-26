¡Ö½±¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡½¡½4Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê66Æ¬¤â¤Îµí¤ò½±¤¤Â³¤±¤¿¡È¥·¥ê¥¢¥ë¥¥é¡¼¡ÉÆæ¤Î¥Ò¥°¥Þ¤Î¡ÈÀµÂÎ¡É
¡¡Æù¿©²½¤·¤Æ66Æ¬¤â¤Îµí¤ò½±¤Ã¤¿OSO18¤ÎÊá³Í¡¦¶î½ü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿ÂÐºöÈÉ¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¼êµ¡ØOSO18¤òÄÉ¤¨ ¡È²øÊª¥Ò¥°¥Þ¡É¤È¤ÎÆ®¤¤560Æü¡Ù¡ÊÆ£ËÜÌ÷¡¦Ãø¡¿Ê¸éº½Õ½©¡Ë¡£ËÜ½ñ¤ÎAudibleÈÇ¤¬9·î26Æü¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤Î¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Ï¢Â³½±·â»ö·ï¤ÎºÇ½é´ü¤òÉÁ¤¤¤¿Âè1¾Ï¤È¡¢Ì¤¤ÀÂ¿¤¯¤ÎÆæ¤òÈë¤á¤Ê¤¬¤éËÜ³ÊÅª¤ÊÁÜº÷³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âè2¾Ï¤Î³ÆËÁÆ¬ÉôÊ¬¤ÎËÜÊ¸¤È²»À¼¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú»î¤·Ä°¤¡Û¡ØOSO18¤òÄÉ¤¨¡È²øÊª¥Ò¥°¥Þ¡É¤È¤ÎÆ®¤¤560Æü¡Ù¡ÊÃø¡¦Æ£ËÜ Ì÷¡¿Ï¯ÆÉ¡¦Ô¢Â¼ È»¡Ë
¡¡AudibleÈÇ¤ÎÏ¯ÆÉ¤òÃ´Åö¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÔ¢Â¼È»¡Ê¤¯¤Ë¤à¤é¡¦¤¸¤å¤ó¡Ë»á¤ÎÍÞ¤¨¤¿Äã²»¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê²øÊª¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¶ÛÄ¥´¶¤¬°ìÁØÞý¤Ã¤¿ËÜ½ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢à¶Ë¾å¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯ÂÎ¸³á¤È¤·¤Æ¤¼¤Ò¡¢ÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡Ë
·ï¤Î¥Ò¥°¥Þ¤Ë¤Ï¡ÖOSO18¡×¤Ê¤ë¥³¡¼¥É¥Í¡¼¥à¤ò´§¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Âè1¾Ï¡¡2019Ç¯¡¦²Æ¡¡½±·â¤Î»Ï¤Þ¤ê
2019Ç¯8·î11Æü¤Î½±·â
¡¡ ¹ñÆ»272¹æÀþ±è¤¤¤Ë¤¢¤ëÃæÃã°ÂÊÌ¤Î¡Ö¥»¥³¥Þ¡Ê¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¡Ë¡×¡ÊËÌ³¤Æ»È¯¾Í¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Á¥§¡¼¥ó¡Ë¤ÎÁ°¤ÇÉ¸ÃãÄ®¿¦°÷¤È¹çÎ®¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤Ï°Õ³°¤Ê¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ïº£Ä«¤âµí¤¬½±¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢8·î5Æü¡¢6Æü¤Ëµí¤¬¥Ò¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¸½¾ì¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢È¯À¸¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤¸½¾ì¤ÎÊý¤¬ÂÀ×¤Ê¤É¤Îº¯À×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£¤½¤³¤ÇµÞî±¡¢º£Ä«Èï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸½¾ì¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï¾åÃã°ÂÊÌÀ¾ËÒÌîÉÕ¶á¤ÎÊüËÒÃÏ¤À¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¿äÄêÂÎ½Å300kg¤Î¹õÌÓÏÂµí¤¬½ý¤Ä¤¤¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡·²¤ì¤ÎÀèÆ¬¤Ë¤¤¤ëµí¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥¹Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Îµí¤ÎÁ°¸ªÉÕ¶á¤Ë¤Ï·ì¤¬Å©¤ë¥¯¥Þ¤ÎÄÞº¯¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥Þ¤Î½±·â¤ò¼õ¤±¤¿µí¤Î½ý¤Ï¡¢½Ã°å¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤Ð´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÌþ¤¨¤ë¡£°ìÊý¤Ç½ý¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¿¼¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤âÂ©Àä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦µí¤â¤¤¤ë¡£½±¤ï¤ì¤¿Àº¿ÀÅª¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬µí¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÈ¾¿®È¾µ¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤òÃµº÷¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¯¥Þ¤ÎÂÀ×¤¬È¯¸«¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë²áµî¤Î¸½¾ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤À¤±¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¡Ê´¬¼Ü¡Ë¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂÂ¬¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤¤¡£ÀÖÀÐ¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤«¤Ê¡Á¡×
¡Ö¤¿¤Ö¤ó15cm¤«¤é16cm¤Ã¤Æ¤È¤³¤À¤í¡×
¡¡¥Ò¥°¥Þ¤ÎÂÀ×¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Î¥¯¥Þ¼«ÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤ÇÈ½¤ë¡£Á°ÂÉý¤¬15cm¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢200kg¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Âç·¿¤ÎÉôÎà¤ËÆþ¤ë¥¯¥Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸åÂ¤ÎÂÀ×¤«¤é¤Ï¡¢»óÍº¤ÎÈ½ÊÌ¤¬²ÄÇ½¤À¡£¸åÂ¤Î¡Ö¤«¤«¤È¡×¤¬»°³Ñ¤ËÀí¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥ª¥¹¡¢´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥á¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¸½¾ì¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿ÂÀ×¤Î¤«¤«¤È¤Ï»°³Ñ¾õ¤Ç¡¢Âç¤¤µ¤Ï15cm¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¡ÖÂÎ½Å200¡Á230kg¤Û¤É¤Î¥ª¥¹¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¿äÄê¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿ÂÀ×¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤¬ÊüËÒÃÏ¤ÎµÖ¤ÎÄº¾å¤«¤éÂô¤Ø¤È¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÖ¤Î¾å¤«¤é¸½¤ì¤¿¥¯¥Þ¤Ï¡¢ÃæÃÊ¤Ë¤¤¤¿µí¤Î·²¤ì¤ò½±·â¤·¤¿¸å¡¢Âô¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂô¤«¤é¤Ï¡¢¥È¥É¥Þ¥ÄÎÓ¤¬2km¤Û¤ÉÏ¢¤Ê¤Ã¤ÆÍëÊÌ¹ñÍÎÓ¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Á¤é¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¸ÃãÄ®¿¦°÷¤ËÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡ã¥¯¥Þ¤¬Ý£¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¾®¤µ¤á¤Ê¤Î¤Ç¤¿¤Ö¤ó¡¢¡Êµí¤ò½±¤Ã¤¿¤Î¤È¤Ï¡Ë°ã¤¦¥¯¥Þ¤Î¤è¤¦¤À¡ä
¡¡¤½¤³¤Ç¾åÃã°ÂÊÌ¤Î¸½¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ò¥°¥Þ¤¬Ý£¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ø²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥°¥Þ¤¬Ý£¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½¾ì¤«¤é¼Ö¤ÇÁö¤ë¤³¤È20Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ëÉ¸ÃãÄ®¥ª¥½¥Ù¥Ä¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¡¢¡ÈºÇ½é¤Î»ö·ï¡É¤¬µ¯¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â¥¯¥Þ¤¬Êá³Í¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î»ö·ï¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊüËÒÃÏ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ý£¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë²Æ¾ì¤Î»þ´ü¤Ï¡¢ÌÚ¡¹¤ÎÍÕ¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ê¸«ÄÌ¤·¤¬¤¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¯¥Þ¤ò½Æ¤ÇÄÉÀ×¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÂÁ´¾å¡¢¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£½¾¤Ã¤ÆÍ¶°ø±Â¡Ê¥¨¥µ¡Ë¤ÈÊá³ÍÝ£¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬ËÌ³¤Æ»Æâ¤Ç¤Ï¼çÎ®¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤ÎÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Î¼þÊÕ¤Ë¤âÝ£¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ý£¤Î¼þ°Ï¤Ç¤Ï¡¢¿ô¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ËµÚ¤Ö¥Ç¥ó¥È¥³¡¼¥ó¡Ê»ôÎÁÍÑ¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¡Ë¤ÎºîÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÇØ¾æ¤Ï¡¢¤æ¤¦¤Ë²æ¡¹¤Î¿ÈÄ¹¤òÄ¶¤¨¡¢¸«ÄÌ¤·¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¥Ç¥ó¥È¥³¡¼¥óÈª¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤ÎÊüËÒÃÏ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Ý£¤ÎÃæ¤Ë³Î¤«¤Ë¥¯¥Þ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë½Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥È¥á¡Ê¤È¤É¤á¡Ë¡×¤ò»É¤µ¤ì¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÎ½Å¤Ï80kg¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤É¤¦¸«¤Æ¤âÀè¤Û¤É¸½¾ì¸¡¾Ú¤·¤¿¾åÃã°ÂÊÌ¤ÎËÒ¾ì¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡ÈÈÈ¿Í¡É¤ÎÂÀ×¤Î»ý¤Á¼ç¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾®¤µ¤¹¤®¤ë¡£
¡¡ÀÖÀÐ¤Ï¸½¾ì¤ò¸«¤ë¤Ê¤ê¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤·¤Æ¤¿¤é¡¢³Í¤ì¤Ê¤¤¤Ù¤ä¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÖÀÐ¤¬¤Þ¤º»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤ÏÝ£¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ý£¤Ï³«¤±¤¿ÊüËÒÃÏ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤ÈÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤À¤È¼ÂºÝ¤ËÝ£¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤¼ã¥°¥Þ¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â·Ù²ü¿´¤Î¶¯¤¤¥¯¥Þ¤Ï¶á¤Å¤¤â¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
º¸¿¬¤«¤éÂÀ¤â¤â¤Î2ËÜ¤Î½ýÀ×¤¬ÌÜ°õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÊÆîÃÎ¾²¡¦¥Ò¥°¥Þ¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼Äó¶¡¡Ë
Êá³ÍÝ£¤ÎÌäÂêÅÀ
¡¡¤µ¤é¤ËÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ý£¤¬¾®¤µ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²æ¡¹¤ÎNPO¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¡¢Éý90cm¡¢±ü¹Ô¤3.3m¡¢¹â¤µ90cm¤ÎÝ£¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤É¸ÃãÄ®¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ý£¤Ï¡¢Éý1.5m¡¢±ü¹Ô¤1.5m¡¢¹â¤µ1.8m¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¤ÏÝ£¤Î¹â¤µ¤¬¹â¤¯¡¢±ü¹Ô¤¤¬Ã»¤¹¤®¤ë¡£Êá³ÍÝ£¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¡Ö¥¯¥Þ¤òÝ£¤ËÆþ¤ì¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ç¡Ö¥¯¥Þ¤òÝ£¤Î°ìÈÖ±ü¤ËÍ¶¤¤¹þ¤à¡×¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¥ª¥½¥Ù¥Ä¤ÎÝ£¤Î±üÂ¦¤Èº¸±¦¤Ë¤Ï¡¢Êá¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤¬Ý£¤Î³°¤«¤éÃæ¤Î¥¨¥µ¤ò¤È¤í¤¦¤ÈÃÏÌÌ¤ò·¡¤êÊÖ¤·¤¿º¯À×¤¬²¿¥«½ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¥¯¥Þ¤¬¤è¤¯¹Ô¤¦¹ÔÆ°¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¨¥µ¤ò¤È¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¥¯¥Þ¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¯Æþ¸ý¤Ë¿ÈÂÎ¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡ ¤½¤·¤ÆÂÎ¤òÉú¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ±ü¤Î¥¨¥µ¤Ø¤ÈÀº°ìÇÕ¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¤Î¤À¡£
¡¡º£²óÊá¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê¥¯¥Þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢±ü¤Þ¤Ç¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿ÈÂÎÁ´Éô¤òÝ£¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Æþ¸ý¤ÎÈâ¤¬ÊÄ¤Þ¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤è¤êÂç¤¤¤¥¯¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿ÈÂÎ¤Î¸å¤íÈ¾Ê¬¤òÝ£¤Î³°¤Ë½Ð¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¼ê¤ò¿¤Ð¤»¤Ð±ü¤Î¥¨¥µ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡²¾¤ËÈâ¤¬ºîÆ°¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥¯¥Þ¤Î¿ÈÂÎ¤Î¸å¤íÉôÊ¬¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤«¤é¡¢¶Ã¤¤¤¿¥¯¥Þ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¸åÂà¤ê¤·¡¢Æ¨¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤¿¥¯¥Þ¤¬¤½¤Î¸å¡¢Ý£¤Ë¶á´ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂÎ¹â1m¡¢ÂÎÄ¹2m¤ÎÀ®½Ã¤Î¥¯¥Þ¤À¤È¡¢Éú¤»¤Æ¼êÂ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç3m¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤éÝ£¤Î±ü¹Ô¤Ï¡¢ºÇÄã¤Ç¤â3m°Ê¾å¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬ÀÖÀÐ¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç50Æ¬°Ê¾å¤Î¥Ò¥°¥Þ¤òÝ£¤ÇÊá³Í¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç½ÏÀ®¤µ¤»¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¤¢¤ê¡¢µ»½Ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡É¸ÃãÄ®¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÊá³Í¼ÂÀÓ¤Î¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Êá³ÍÝ£¤Î»ÈÍÑ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Ê¹¤±¤Ð¡¢¼þ°Ï¤Î¥Ç¥ó¥È¥³¡¼¥óÈª¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤³¤íËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ò¥°¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÇÀ²È¤ÎÊý¤â¤½¤Î¿©³²¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤ÈÈ¾¤ÐÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Êá³ÍÝ£¤ÎÃÖ¤Êý¤Ê¤É¤ò²þÁ±¤¹¤ì¤Ð¡¢¸ú²Ì¤Ï¤¢¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ç²æ¡¹¤Ï¡¢Êá³Íºî¶È½ªÎ»¸å¤ËÉ¸ÃãÄ®Ìò¾ì¤Î¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÝ£¤ÎÀßÃÖÊýË¡¡¢Ý£¤Î»ÅÍÍ¡¢Í¶°ø±Â¤ÎÀßÃÖÊýË¡Åù¤òºÙ¤«¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡¡Á°½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢É¸ÃãÄ®¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²æ¡¹¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Ï¢Â³½±·â»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¥¯¥Þ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉô³°¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¤³¤¤¤Ä¤é¤Ï²¿¤·¤Ë¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤â¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢É¸Ãã¤ÎÅ´¹©½ê¤ÇÂç¤¤ÊÊá³ÍÝ£¤ò¿·¤¿¤ËÀ½ºîÃæ¤À¡¢¤È¤âÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ï²æ¡¹¤Î½Ð¤ëËë¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¢¤ê¤Î¼ÖÃæ¤Ç¤ÏÀÖÀÐ¤È¡ÖËÜÅö¤Ë³Í¤ì¤ë¤«¤Í¡×¡Ö¤¢¤Î¥Ç¥ó¥È¥³¡¼¥óÈª¤À¤È»ë³¦¤¬¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬Ìñ²ð¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢Åß¤¬Íè¤ëÁ°¤Ë¤Ï³Í¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Î¸À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é³Í¤ì¤ë¤Ù¡×¤ÈÀÖÀÐ¤¬Òì¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¸å¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Öµí¤ò½±¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥Þ¤¬³Í¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤³¤º¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«°Ê¸å¤âµí¤Î½±·â¤ÏÂ³¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤³¤Î¥¯¥Þ¤ò¡È µí»¦¤·¡É¤Ë¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¤Î¤«¡½¡½»ä¤Ê¤ê¤Ëµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Éô³°¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤â¸Â¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²æ¡¹¤¬¸½¾ì¤ò¸«¤¿¸Â¤ê¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉáÄÌ¤Î¥¯¥Þ¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤½¤ì¤«¤é4Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤³¤Î¥¯¥Þ¤¬¿Í´Ö¤ÎÄÉÀ×¤Î¼ê¤òÆ¨¤ìÂ³¤±¡¢¤ä¤¬¤ÆÆüËÜÃæ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤Ï¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÃ¯¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ëµí¤ò»¦¤¹¤Î¤Ê¤é¡¢¤Þ¤À¤ï¤«¤ë¡£¤À¤¬¡¢½±¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£
Âè2¾Ï¡¡2021Ç¯¡¦½©¡¡ÄÉÀ×³«»Ï
¡¡2021Ç¯8·î5Æü¡¢»ä¤ÈÀÖÀÐ¤ÏOSO18¤¬ºÇ½é¤Ëµí¤ò½±¤Ã¤¿¸½¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ »ä¤¿¤Á¤Î½»¤àÉ¸ÄÅÄ®¤«¤é¼Ö¤Ç1»þ´Ö¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ëÉ¸ÃãÄ®¤Î¥ª¥½¥Ù¥ÄÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ëTËÒ¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤Ç´û¤ËOSO¤Ï49Æ¬¤Îµí¤ò¼ê¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÈÏ¢Â³»¦¿Íµ´¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥¥é¡¼¡Ë¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÏ¢Â³ÈÈ¹Ô¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÍ×ÁÇ¤ò¡¢ºÇ½é¤Î»ö·ï¸½¾ì¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç²þ¤á¤ÆOSO¤Ë¤è¤ëºÇ½é¤ÎÈÈ¹Ô¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ºÇ½é¤Î½±·â¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë
¡¡OSO18¤¬½é¤á¤Æµí¤ò½±¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿Æü¡¢¤Ä¤Þ¤ê2019Ç¯7·î16Æü¡¢É¸ÃãÄ®¤Î¤¢¤ë¶üÏ©ÃÏÊý¤ÎÅ·µ¤¤ÏÆÞ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï20ÅÙ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¾ÅÙ¤Ï90¡ó¶á¤¯¡¢¥¸¥á¥¸¥á¤È¤·¤¿Æü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢TËÒ¾ì¤ÎËÒ¾ì¼ç¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ëA¤µ¤ó¤Ï¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌá¤é¤Ê¤¤Æýµí¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¡¢ËÒÁðÃÏ¤òÃµ¤·²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹âÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊüËÒÃÏ¤«¤éÂô¶Ú¤Ø¤È¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¯ÅÓÃæ¤Ë¤¢¤ëÌÐ¤ß¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤À¡£ÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿»Þ¤Ëíµ¤¡¢¾®¤µ¤¯À¼¤ò¤¢¤²¤¿½Ö´Ö¡¢ÌÐ¤ß¤ÎÃæ¤«¤é¹õ¤¤²ô¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï°ìÌÜ»¶¤ËÂô¶Ú¤ò¶î¤±²¼¤ê¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£µí¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤Î¥¯¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊòÁ³¤È¤·¤Ê¤¬¤é¥¯¥Þ¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÌÐ¤ß¤òÇÁ¤¯¤È¡¢µí¤Î»à³¼¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬ºÇ½é¤Î»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤Î¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¡¢OSO¤ÎÍ£°ì¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡´Ö°ìÈ±¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏÂè°ìÈ¯¸«¼Ô¤ÎA¤µ¤ó¤¬¶öÁ³¤Ë¤âOSO¤è¤ê¤âÊªÍýÅª¤Ë¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
¡¡¥¯¥Þ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤è¤ê¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¹¶·â¤òí´í°¤¹¤ë½¬À¤¬¤¢¤ë¡£µÕ¤ËÁê¼ê¤¬¼«Ê¬¤è¤ê¤â²¼¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¤â¤·A¤µ¤ó¤¬²¼¤«¤éOSO¤ÎÀø¤àÌÐ¤ß¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÀÖÀÐ¤Ï¸½¾ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Îµ÷Î¥¤Ç½±¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢·ë¹½¥Ó¥Ó¤ê¤Î¥¯¥Þ¤«¤â¤·¤ì¤Í¤¨¤Ê¡×
¡¡¥¯¥Þ¤Ï³ÍÊª¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¿Í´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢³ÍÊª¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¿Í´Ö¤ò½±¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤À¡£³Î¤«¤ËOSO¤ÎÀ³Ê¤È¤·¤Æ¿Í´Ö¤òÈò¤±¤ë¡È¥Ó¥Ó¤ê¡É¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡µí¤Î»à³¼¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢Âô¶Ú¤ÎÃæÃÊÉÕ¶á¡£»à³¼¤Î¤¹¤°²£¤Ë¤ÏÂÀ¤¤É÷ÅÝÌÚ¤¬¤¢¤ê¡¢¥¯¥Þ¤Ï¡¢¤³¤Î±¢¤Ë¼«Ê¬¤Î³ÍÊª¤È¤Ê¤Ã¤¿µí¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ØA¤µ¤ó¤¬Íè¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
»à³Ñ¤ÎÂ¿¤¤ÅÚÃÏ
¡¡»ä¤ÈÀÖÀÐ¤È¤Ç¤½¤Î¾ì½ê¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢OSO¤¬³ÍÊª¤Ë¼þ°Ï¤ÎÅÚ¤äÌÚ¤ÎÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ±£¤½¤¦¤È¤·¤¿º¯À×¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï°ìÈÌ¤Ë¥¯¥Þ¤Î¡ÖÅÚñ½Æ¬¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤Ï¼«Ê¬¤¬¿©ÎÁ¤È´ÇÐö¤·¤¿¤â¤Î¤òÅÚ¤ËËä¤á¡¢¤½¤Î¾å¤«¤éÁð¤äÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ±£¤·¤Æ¤ª¤¡¢¤Þ¤¿»þ´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë½¬À¤¬¤¢¤ë¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢OSO¤Ï¤¤¤¿¤º¤é¤Ëµí¤ò½±¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©ÎÁ¤È´ÇÐö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢½±·â¤µ¤ì¤¿µí¤Ï»à¸å¹ÅÄ¾¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»à¸å¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£Ìë´Ö¤ËÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤³¤ÎÂô¶Ú¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¯¥Þ¤Ï¤³¤Î¾ì¤Çµí¤ò»¦¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â»¦¤·¤¿¸å¤Ç°úÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëµí¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¨¡¨¡¤»¤á¤ÆÅöÆü¤Î¸½¾ì¤ò²æ¡¹¤¬¸¡¾Ú¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¤â¤¦¾¯¤·ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢¤È¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤»×¤¤¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¸½¾ì¤«¤é¤Ï¿§¡¹¤ÊÊªÅª¾Úµò¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤À¤«¤é²æ¡¹¤ÏÄÌ¾ï¡¢¥Ò¥°¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤«¤é30Ê¬°ÊÆâ¤Î¡Ö¸½Ãå¡Ê¸½ÃÏÅþÃå¡Ë¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áá¤±¤ì¤ÐÁá¤¤¤Û¤É¡¢Àµ³Î¤ÊÂÀ×¤¬¤ß¤Ä¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢ÁðÌÚ¤Î¾õÂÖ¤«¤é¡¢¤É¤³¤«¤é¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡Êá³Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥¯¥Þ¤Î°ÜÆ°·ÐÏ©¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¤Ï°ÜÆ°·ÐÏ©¤ÎÆÃÄê¼«ÂÎ¡¢Æñ¹Ò¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤ËÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Î¼ÖÁë¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Ê¤¬¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢»ä¤äÀÖÀÐ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÉ¸ÄÅ¤È°ã¤Ã¤ÆÉ¸Ãã¤ÎÃÏ·Á¤Ïµ¯Éú¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ËÒÁðÃÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê·¹¼ÐÃÏ¤µ¤¨Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ËÒÁðÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¡Ö»à³Ñ¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£Í£°ì¡¢µ¯Éú¤¬¤Ê¤¯Ê¿Ã³¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¶üÏ©¼¾¸¶¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥è¥·¤¬Ì©À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ã¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î¡Ö»à³Ñ¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤Ç°ìÉ¤¤Î¥Ò¥°¥Þ¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Îº¤Æñ¤µ¤ò²þ¤á¤ÆÄË´¶¤¹¤ë¡£
OSO18¤ò¤á¤°¤ëÂç¤¤ÊÆæ
¡ãOSO18 Êá³ÍÂÐ±þ¿ä¿ÊËÜÉô²ñµÄ¡ä
¡¡11·î16Æü¡¢É¸ÃãÄ®³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÂç²ñµÄ¼¼¤ÎÆþ¸ý¥É¥¢¤ÎÏÆ¤Ë¡¢¤½¤¦½ñ¤«¤ì¤¿»æ¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²ñµÄ¤ÏÀèÆü¡¢²æ¡¹¤ÎNPO»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¤¿¶üÏ©Áí¹ç¿¶¶½¶É¤Î°æ¸Í°æ¤é¤Î¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢µí¤ÎÏ¢Â³»¦½ý»ö·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¹°èÅª¤ÊÂÎÀ©ºî¤ê¤ÈÊá³Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÊý¸þÀ¤òÃµ¤ë½ÅÍ×¤Ê²ñµÄ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡½¸¤á¤é¤ì¤¿¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤ÎÃË¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Î»ñÎÁ¤ò¤á¤¯¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÓÁÈ¤ß¤·¤ÆÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¤ê¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î³Ê¹¥¤Ç²ñµÄ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½ÐÀÊ¼Ô¤ÏOSO¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¸ÃãÄ®¤È¸ü´ßÄ®¤ÎÌò¾ì´Ø·¸¼Ô¤È¡¢Î¾Ä®¤ÎÎÄÍ§²ñ¤äÇÀ¶¨¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼¡Ê½õ¸À¼Ô¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¡ÖÃÎ¾²ºâÃÄ¡×¤«¤éÀÐÌ¾ºä¹ë¡¢¡Ö¥Ò¥°¥Þ¤Î²ñ¡×¤«¤é»³ÃæÀµ¼Â¡¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¡ÖËÌ³¤Æ»Î©Áí¹ç¸¦µæµ¡¹½¡×¼«Á³´Ä¶Éô¤«¤éÄà²ì°ìÆó»°¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ò¥°¥ÞÌäÂê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£NPOË¡¿Í¡ÖÆîÃÎ¾²¡¦¥Ò¥°¥Þ¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤«¤é¤Ï»ä¤È¡¢»öÌ³¶ÉÄ¹¤Î¹õÞ¼¡¢ÀÖÀÐ¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¿µ½Å¤Ë¡Ö»°Ì©ÂÐºö¡×¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¿Í¿ô¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë»öÂÖ¤Î¿¼¹ï¤µ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¾Íè¤Î¥Ò¥°¥ÞÂÐºö¤Ï¡¢Èï³²¤Î¤¢¤Ã¤¿¼«¼£ÂÎ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ¶è¤Ç¤ÎÊá³Í¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤¬²£ÃÇÅª¤Ë°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢OSOÊá³Í¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ñµÄËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢É¸ÃãÄ®¤ÎµÜß·¾¢·¸Ä¹¤È¸ü´ßÄ®¤Î¸Å²ì±ÉÅ¯·¸Ä¹¤«¤é²áµî¤ÎÈï³²¸½¾ì¡¢¤Þ¤¿¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿Êá³Í¤Î¼èÁÈ¤ß¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÂç¤Þ¤«¤Ë¤¤¤Ã¤Æ°Ê²¼¤Î2ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ò¡¦OSO18¤Ï¾ï¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤Æ½±·â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áÊá³Í¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦»àË´¤·¤¿µí¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Éé½ý¤·¤¿µí¤¬¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö»àË´Î¨¡×¤ÏÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ó
¡¡¤³¤Î2ÅÀÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ä¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð2021Ç¯7·î1Æü¡¢É¸ÃãÄ®Ãã°ÂÊÌ¤ÎËÒÌî¤Ç6Æ¬¤Îµí¤¬½±¤ï¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢µí¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÉé½ý¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ìÆ¬¤â»à¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¿©³²¤Îº¯À×¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ëµí¤ò»¦¤¹¤Î¤Ê¤é¡¢¤Þ¤À¤ï¤«¤ë¡£¤À¤¬¡¢½±¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£½±¤ï¤ì¤¿ËÒ¾ì¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤òÏ³¤é¤·¤¿Êý¤â¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥¯¥Þ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤¼µí¤ò½±¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¨¡¨¡¤³¤ì¤Ï¤Ò¤È¤Ä¡ÖÂç¤¤ÊÆæ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
