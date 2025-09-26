無印良品、“ひとりで着替え”を応援する新ベビー服、10・1発売 今季は「20アイテム」
無印良品を展開する良品計画は10月1日より、ベビー服「ベビー おなかすっぽりストレッチ裏フリースパンツ」「ベビー 素材に還るフリースカーディガン」を発売。今季は「ひとりでできる」を応援するベビー服、計20アイテムを発売する。
【画像】無印 「ひとりでできる」こども服（詳細）
発売する2アイテムは、日々の成長を応援するために、着脱のしやすさや前後のわかりやすさなど、細部にこだわった商品となる。
・ベビー おなかすっぽりストレッチ裏フリースパンツ
表面はやわらかな肌触り、裏面はフリースのあたたかさで、脚をやさしく包み込むパンツ。伸縮性があるため脱ぎはきしやすく、また、後ろのポケットを目印にして前後の区別をわかりやすくすることで、子どもがひとりで着替えしやすい仕様に仕上げた。程よくゆとりのあるシルエットで、生地に厚みがあっても動きやすく、寒い季節でも快適に過ごせる。深めの股上で、おなかや背中が出にくく、しっかりと暖かさを保つ。
・ベビー 素材に還るフリースカーディガン
ノーカラーにすることでインナーを選ばず、重ね着しやすいカーディガン。再資源化しやすいよう生地やボタンなど単一素材※でつくった。程よくゆとりのあるシルエットでTシャツでもスウェットでも合わせやすく、軽くて暖かい温度調整しやすいアイテム。第二ボタンのステッチの色が違うので、同じ色を合わせれば、かけ違えずに自分でボタンをきちんと留めて着ることができる。
※タグ部分に関しては、名前を書くことができるように、製造工程上必要となるアクリル樹脂を、リサイクルできる範囲で微量(0.5%i以下)に使用。
・ベビー 素材に還るフリースカーディガン
