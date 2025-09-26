■MLB カブス 5−8 メッツ（日本時間26日、リグリー・フィールド）

カブスの今永昇太（32）が本拠地でのメッツ戦に登板し、5回2/3（91球）を投げ、9安打8失点と試合を作れず。8敗目（9勝）を喫し、2年連続2桁勝利は叶わなかった。防御率は3.73。

鈴木誠也（31）は4回の第2打席で、28号ソロを放ち、8月7日以来となる本塁打をマーク。さらに6回の第3打席では、2打席連続となる29号3ランを叩き込み、自身メジャー初の30本の大台まであと1本とした。

今永は初回、1死二・三塁のピンチでビエントスのファールフライを、ショートのスワンソンが捕球。客席に入ってしまうと、タッチアップしたリンドーアに本塁生還を許し、先制点を奪われた。さらに続くニモのタイムリーで2点目。3回にリンドーア、4回にはバティに3ランを許し0−6。6回は2死一・二塁から2点タイムリーを浴び、2番手のD.ポメランツに交代した。

ナ・リーグ中地区2位カブスは、5年ぶりのプレーオフ進出を決めており、本拠地でのカージナルス3連戦でレギュラーシーズンを終える。

メッツはワイルドカード3番手争いを繰り広げており、PS進出決定ならば、10月1日からドジャースとのワイルドカードシリーズに挑む。

