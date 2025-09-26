9月25日、1児の母である宇野実彩子がInstagramを更新した。

【写真】満足げな笑顔なども公開

今年6月の投稿で第1子の出産を発表し、その際に母としての決意と、アーティストとしての“復帰に向けて心身共に整え、誠実に音楽活動と向き合っていきたい”といった想いを表明していた宇野。

その後、7月に誕生日を迎えたという報告からしばらく更新がなかったが、今月14日、ついに「Restart」とコメントを添えた投稿が行われ、以降は近況を伝える投稿が活発になりつつある。

最新の25日の投稿では、「#うのもぐ 仲良しまなみんと」と綴ると、共に食事をする江野沢愛美に話しかけつつ、パンケーキを切り分けて笑顔で頬張るプライベート感のある動画を公開。

この宇野の自然体な姿に対し、ファンからは、「可愛すぎてしんどい」「めっちゃ美人なママ」「うのもぐ待ってた」「癒される」「美味しくてよかった」などの声が寄せられている。

2005年に男女混合パフォーマンスグループ・AAAのメンバーとしてデビューし、2018年にはソロデビューも果たした宇野。私生活では、昨年3月に小山慶一郎（NEWS）との結婚を発表し、現在は1児の母となっている。

画像出典：宇野実彩子オフィシャルInstagramより