お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）が25日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。相方の小木博明（54）の妻でミュージシャン森山奈歩（53）を絶賛した。

矢作はタレント千秋が奈歩と渋谷のクラブで踊りまくることを伝えたネットニュースについて言及。千秋はインスタグラムで奈歩とノリノリで踊りまくっていたことを報告していた。

矢作は「これ面白そうだから、見たの。そしたら改めて思ったね。小木は最高の人と結婚したなって。俺、やっぱ自分の妻があんなファンキーな…俺には手に負えないよ？ 小木はすごいなと思った。小木を改めて尊敬したっていうか」としみじみ語った。

続けて「小木はすごいと思っちゃったね。奈歩がすごいんだけど、奈歩がすごいってことは小木がすごいと。夫婦もそうだし、芸人もそうだけど、その片方がすごいと、一緒にいるその人もすごい。価値が上がるね。カッコいいよ」と絶賛した。

小木は「しょっちゅうこういうことをしてるからさ。でもこれ（千秋のインスタ）を見た時はちょっと、いつもより硬いなと思った。もっとヤバイよ。よそ行きだった」と明かした。

奈歩は酒豪として知られ、千秋も小木も酒は飲まないという。矢作は「すごいよな、千秋も小木も一滴も飲まないで親友なわけだから。いいなぁ。楽しんでるよ」と語った。

小木と奈歩は06年に結婚。09年に第1子女児を出産し、現在は海外留学中。奈歩の母は森山良子、異父弟は歌手の森山直太朗。