銀座コージーコーナーは、カフェ・レストラン併設店において9月26日から、旬の食材を使用した秋冬限定メニューの提供を開始する。

栗、きのこ、ほたてなど、秋冬の味覚を楽しめるメニューが揃った。新作「黒ごま香る和風仕立てのパフェ」は、黒ごまの香ばしさとコクが、あんこの甘さや、苺・カシスの甘ずっぱさと相性抜群。味わいや食感の異なる素材が織りなす絶妙なおいしさを、ぜひ賞味してほしいという。パスタは、濃厚な味わいから和風仕立てのものまでバランスよくラインアップ。初登場の「粗挽き香味ポークときのこのクリームパスタ」は、きのこをうまみが凝縮したソースとソテーの両方で楽しめるとともに、粗挽き香味ポークとの組み合わせで濃厚な旨みと香りを堪能できる。ゆったりとした雰囲気が自慢のカフェ・レストランで、この時期だけの贅沢なおいしさを楽しんでほしい考え。

パフェ販売店舗は、銀座1丁目本店、ビーンズ赤羽店、王子店、新小岩店、イトーヨーカドー大井町店、三鷹コラル店、川崎アゼリア店、鶴見東口店、海老名店。パスタ販売店舗は、銀座1丁目本店、ビーンズ赤羽店、王子店、新小岩店、イトーヨーカドー大井町店、川崎アゼリア店、鶴見東口店、海老名店となる。なお、銀座1丁目本店のみ、他店に比べてプラス100円になる。

「黒ごま香る和風仕立てのパフェ」は、香ばしくコクのある黒ごまと相性のよいモンブランクリーム、カシスのソルベ、あんこ、白玉などを盛り合わせた和洋折衷パフェ。それぞれの食感や素材同士のマリアージュから生まれる新鮮な味わいを楽しんでほしいという。

「和栗のモンブランパフェ」は、愛媛県産の和栗を使用したモンブランクリームのコク深い味わいと、オリジナルブレンドのコーヒーで仕立てた甘さ控えめのゼリーを組み合わせ、味のバランスを追求した。芳醇で贅沢な味わいをぜひ楽しんでほしいという。

「和紅茶のパフェ」は、和紅茶のアイスクリームに、店舗仕込みのゼリーとシロップを重ね、オレンジとマドレーヌを飾った秋らしいパフェ。まろやかな和紅茶と爽やかなオレンジの組み合わせを堪能してほしいという。



「粗挽き香味ポークときのこのクリームパスタ」

「粗挽き香味ポークときのこのクリームパスタ」は、舞茸・しめじ・エリンギをペーストにしてクリームソースに、ソテーしてトッピングに使用している“きのこ感”を楽しめるパスタ。粗挽き香味ポークと3種のきのこが醸し出す、濃厚な旨みと香りを堪能してほしいという。



「北海道産ほたてとかぶの和風パスタ」

「北海道産ほたてとかぶの和風パスタ」は、フレッシュなほたてと甘みののった旬のかぶの柔らかな食感を残し、おいしさを引き出した贅沢な和風仕立てになっている。醤油バターに貝の旨みが溶け込む香ばしい一皿とのこと。



「渡り蟹のトマトソースパスタ」

「渡り蟹のトマトソースパスタ」は、渡り蟹の旨味が凝縮したトマトソースパスタ。存在感のある渡り蟹のほぐし身や、お店仕込みのオリジナルソースで仕上げたコク深くまろやかな味わいを楽しんでほしいという。

［小売価格］

黒ごま香る和風仕立てのパフェ：1400円

和栗のモンブランパフェ：1400円

和紅茶のパフェ：1300円

粗挽き香味ポークときのこのクリームパスタ：1380円

北海道産ほたてとかぶの和風パスタ：1380円

渡り蟹のトマトソースパスタ：1380円

（すべて税込）

［発売日］9月26日（金）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp