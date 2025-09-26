サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」では、1台3役で姿勢の改善もリラックスも叶う、約5cmの極厚クッションで極上のリラックスができる3WAYフットレスト「100−FR037BK（ブラック）」、「100−FR037W（ホワイト）」を発売した。



左から：「100−FR037BK（ブラック）」、「100−FR037W（ホワイト）」

商品特長は、フットレスト・オットマン・足置きの3WAY仕様とのこと。リモートワーク中のデスクワークやリラックスタイム、スタンディングデスク使用時にも活躍する。シーンを選ばず、快適だという。約5cmの極厚クッションを採用し、長時間使用しても疲れにくい設計だとか。やわらかな合成皮革のカバーは肌触りも心地よく、デスク下でのリラックスをサポートする。3段階高さ調整と無段階角度調整を搭載。正しい姿勢を保ちながら快適に座れるため、集中力を維持しやすくなる。ワークスタイルや体格に合わせて、最適なポジションを見つけられる。ほぼ完成品の状態で届くため、面倒な組立作業は一切不要。箱から出してすぐに使えるのも嬉しいポイント。オフィスでの使用や忙しい人にもおすすめなアイテムとなっている。底面には滑り止めを搭載し、使用中にズレにくい設計。安心して足を預けられる安定感がある。オフィスでも自宅でも快適に使え、日常的に取り入れやすいのが魅力となっている。

［小売価格］7710円（税別）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp