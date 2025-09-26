カルビー、香ばしく焼いた伊勢海老の風味が楽しめる「Jagabeeごほうび気分 伊勢海老しお味」をコンビニエンスストア限定で発売
カルビーは、じゃがいもの味わいと独自の食感が楽しめる「Jagabee」から、新シリーズ「ごほうび気分」の展開を始める。第1弾として、香ばしく焼いた伊勢海老（同品に伊勢海老を伊勢海老パウダーとして0.02％使用している）の風味が楽しめる「Jagabeeごほうび気分 伊勢海老しお味」を9月29日から、全国のコンビニエンスストア限定で発売する（同年11月上旬終売予定）。
「Jagabee」は、じゃがいもの味わいにこだわり、素材そのまま、皮つきじゃがいもを使用し、独自のカリッサクッホクッとした食感が心地よいスナック。2006年に発売した人気ブランドで、「うすしお味」や「バターしょうゆ味」、食塩不使用の「プレーン」などの定番品の他、多様なカットのバリエーション展開でじゃがいもの新たなおいしさの探究と魅力を提案している。
ブランドのイメージ調査をしたところ、「Jagabee」はスナック菓子の中でもプレミアムな印象（カルビー調べ、2024年10月「スナックベンチマーク調査」、n＝6500人）を持っていることが分かった。本格感や高級感があり、贅沢な気分やごほうび感を味わえるイメージも強いことから、今回「Jagabeeごほうび気分」シリーズをコンビニエンスストア限定で発売する運びとなった。第一弾となる「伊勢海老しお味」は、近年人気の高いシーフードフレーバーの中でも、うま味や甘味が強く濃厚な味わいがごほうびにぴったりな伊勢海老を採用。香ばしく焼いた伊勢海老の風味と絶妙なしお味が後を引く商品に仕上げた。自分へのちょっとしたごほうびとして楽しんでもらいたい「Jagabee」となっている。
商品特長は、香ばしく焼いた伊勢海老の風味と、絶妙なしお味、じゃがいもの味わいがバランスよくあわさり、後を引くおいしさだとか。「Jagabee」独自のカリッサクッホクッとした食感と共に、高級食材である“伊勢海老”の味わいを手軽に楽しめる。
パッケージは、むき身の伊勢海老の画像を大きく配置し、味わいを想起しやすくした。また金色の背景に「Jagabeeごほうび気分」のロゴを入れることで、高級感のあるデザインに仕上げた。定番品とは大きく異なるデザインで、店頭で目を引くように工夫している。裏面にはメッセージ欄を設けているので、周囲の人へのちょっとしたプレゼントとしても適している。
［小売価格］170円前後（税込）
［発売日］9月29日（月）
