ヤマトは、クリアカラー絵の具「グラスデコ クリスマスオーナメントセット」ならびに「グラスデコ オーナメントプレートパック クリスマス」2025年版を10月1日から発売する。クリスマス商戦に向けた限定商品として、全国有名文具店、量販店、通販等にて随時販売を行う。



作品イメージ

ヤマトが展開するホビークラフトの人気商品「グラスデコ」は、乾くとステンドグラスのように光を通す、のりと絵の具が合体したクリアカラー絵の具。中でも、付属の透明プレートに「グラスデコ」を塗るだけで手軽にオーナメントが作れる「グラスデコ オーナメントセット」シリーズは、子どもを中心に人気を集めており、シリーズ売上は前年比116％（ヤマト 出荷金額ベース）と好調。そこで、今年も昨年に続き、クリスマス向けにアレンジした限定キット、「グラスデコ クリスマスオーナメントセット」が登場する。セット内容は、クリスマス関連の絵柄12個のオーナメントに加え、「グラスデコ」はラメ入りのスパークルカラーが5本（色）入った全10本（色）入りのカラフルなカラーバリエーション。



「グラスデコ オーナメントプレートパック クリスマス」

さらに今年は、もっと作りたいに応えて、別売りのプレート「グラスデコ オーナメントプレートパック クリスマス」もラインアップする。はじめての人でも華やかなクリスマスオーナメントが簡単に作れ、クリスマスギフトにも最適な商品となっている。さらに「グラスデコ クリスマスオーナメントセット」の製品基準は「グラスデコ」同様CEマーク（欧州連合域内で販売される、安全や健康を保護する安全規格に合致した製品に付与されるマーク）取得した有害物質が含まれない安全な商品となっている。

［小売価格］

グラスデコ クリスマスオーナメントセット：2420円

グラスデコ オーナメントプレートパック クリスマス：1430円

（すべて税込）

［発売日］10月1日（水）

