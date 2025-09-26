お笑いコンビ・かが屋の加賀翔さんは9月24日、自身のXを更新。お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリさんと美女とのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：加賀翔さん公式Xより）

お笑いコンビ・かが屋の加賀翔さんは9月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリさんと美女とのツーショットを公開しました。

【写真】松井ケムリ、美女との2ショット公開！

「かわい過ぎてやばい」

加賀さんは4枚の写真を投稿し、ケムリさんとタレントの福留光帆さんのツーショットを公開しました。2人は満面の笑みを浮かべてとても楽しそうな様子が伝わってきます。加賀さんは、「水曜のナビゲーターとしてケムリが新たに！ホームページ用のお写真を何枚か撮らせていただきました！J-WAVE『GURUGURU!』は毎週月から木の22時から」とも続けており、今回の写真は番組公式Webサイト用に撮影されたものだと明かしています。

この投稿にファンからは、「ケムの結婚相手なのかと思った」「良い写真」「加賀さんが撮る福留ちゃんって毎回めちゃくちゃかわいいんだよな……」「匂わせ…」「かわい過ぎてやばい」との声が寄せられました。

カメラマンとしても活躍している加賀さん

加賀さんはカメラマンとしても活躍しており、すてきな写真を多数公開しています。5日の投稿では、「くるまの宣材を撮らせてもらった（全3種）」とつづり、令和ロマン・郄比良くるまさんの写真を披露。コメントでは、「加賀さんとの信頼関係から成るナチュラルさ」「加賀さんしか撮れない表情で唯一無二感ある」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！

(文:古原 美咲)