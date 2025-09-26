シャオミ、8.8インチと小型で高性能な新タブレット「Xiaomi Pad Mini」を日本でも発表！Wi-Fi版が9月26日に発売。価格は7万4980円から
Xiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は26日、都内およびオンラインにて「Xiaomi 新製品発表会（2025下期）」を開催し、Xiaomiが展開する「Xiaomi」ブランドとしては初となる新商品として8.8インチサイズのコンパクトながらもハイエンドなAndroidタブレット「Xiami Pad Mini」（Xiaomi Communications製）を日本市場において2025年9月26日（金）より順次発売すると発表しています。
販路は公式Webストアの他に直営店「Xiaomi Store イオンモール浦和美園店」および「Xiaomi Store イオンモール川口店」や「Xiaomi公式 楽天市場店」、「シャオミ・ジャパン公式 TikTok Shop」、「Amazon.co.jp」、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、ヤマダデンキ、上新電機、IIJmioといった量販店やECサイト、仮想移動体通信事業者（MVNO）などです。
また合わせて専用アクセサリー「Xiaomi フォーカスペン」（14,980円）や「Xiaomi Pad Mini カバー」（1,980円）、「Xiaomi Pad Mini スクリーンプロテクター」（1,480円）も販売されます。さらに発売記念キャンペーンが2025年10月13日（月）まで実施され、Xiaomi Pad Miniを購入した場合にはもれなくXiaomi Pad Mini カバーとXiaomi Pad Mini スクリーンプロテクターが無料でプレゼントされるということです。
Xiaomi Pad MiniはXiaomiブランドでは初のコンパクトハイエンドなAndroidタブレットで、チップセット（SoC）には3nmプロセスで製造されたMediaTek製「Dimensity 9400+」を搭載してハイエンドな性能を備えながらも8.8インチサイズと小型となっており、Xiaomiでは具体的な製品名は明示していませんが、明らかにライバルのAppleが販売する「iPad Mini」に対抗する“もう1つのMini”だと説明しています。
画面はパンチホールなどの切り欠きのないアスペクト比16：10の約8.8インチ3K（3008×1880ドット）液晶ディスプレイ（約403ppi）で、最大165Hzリフレッシュレートや最大1080Hzタッチサンプリングレート、最大輝度700nits（HBM）、12bitカラー（約680億色表示）、Dolby Vision、HDR Vividなどに対応し、画面は強化ガラス「Gorilla Glass 5」（Corning製）で覆われているとのこと。
またディスプレイ面には約800万画素CMOS（1／4型、1画素1.12μm、OmniVision製「OV08F」）＋広角レンズ（F2.28）のフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応しているとのこと。外観はシンプルながらもプレミアムなデザインで、セラミックサンド加工が施されたフルメタルボディーとなっており、サイズは約205.13×132.03×6.46mm、質量は約326g、本体色は海外ではグリーンもラインナップされていますが、日本ではグレーとパープルの2色展開となりました。
またDimensity 9400+はCPUがオールビッグコアなオクタコア「3.73GHz Cortex-X925コア×1＋Cortex-X4コア×3＋Cortex-A720コア×4」、GPUはドデカコア「Arm Immortalis-G925 MC12」となっており、内蔵ストレージはすべてUFS4.1ですが、RAMは日本で販売される8GBや12GBではLPDDR5Xで、日本で販売されない16GBではLPDDR5Tとなるとのこと。またペンを装着できるマグネットポートも搭載。OSはAndroid 15ベースの独自ユーザーインターフェース「HyperOS 2」がプリインストールされています。
その他の仕様では7500mAhバッテリー（取外不可）およびUSB Type-C端子（USB 3.2 Gen 1）×2、急速充電（最大67W）、Dolby Atmos、デュアルステレオスピーカー、約1300万画素CMOS（1／3.06型、1画素1.12μm、OmniVision製「OV13B」）＋広角レンズ（F2.2）のリアカメラ、Wi-Fi 7に対応したIEEE802.11a／b／g／n／ac／ax／be準拠（2.4および5、6GHz）の無線LAN、Bluetooth 5.4、加速度センサー、ジャイロセンサー、フロント光（色温度）センサー、ホールセンサー、地磁気センサー、X軸リニアモーターなど。同梱品はXiaomi Pad Mini本体のほか、ACアダプター（試供品）およびUSB Type-Cケーブル（試供品）、クイックスタートガイドなどの紙類となっています。
