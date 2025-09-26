新ミッドハイタブレット「REDMI Pad 2 Pro」シリーズが日本で9月26日より順次発売！価格はWi-Fi版が3万9980円から、5G版が5万8980円
|新ミッドハイタブレット「REDMI Pad Pro 2」と「REDMI Pad Pro 2 5G」が日本でも登場！
Xiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は26日、都内およびオンラインにて「Xiaomi 新製品発表会（2025下期）」を開催し、Xiaomiが展開するコストパフォーマンスを重視した「REDMI」ブランドの新商品として大画面12.1インチディスプレイを搭載したミッドハイレンジクラスのAndroidタブレット「REDMI Pad 2 Pro」および「REDMI Pad 2 Pro 5G」（ともにXiaomi Communications製）を日本市場において2025年9月26日（金）より順次発売すると発表しています。
販売されるモデルは内蔵メモリー（RAM）および内蔵ストレージの違いによって複数あり、価格（金額はすべて税込）はオープンながらも希望小売価格および公式WebストアではREDMI Pad Pro 2の6GB RAM＋128GBストレージが39,980円、8GB RAM＋256GBストレージが46,980円、マットガラスバーションの8GB RAM＋256GBストレージが49,980円、REDMI Pad Pro 2 5Gの6GB RAM＋256GBストレージが58,980円となっており、本体色はREDMI Pad Pro 2がグラファイトグレーおよびシルバー、ラベンダーパープルの3色展開、REDMI Pad Pro 2 5Gがグラファイトグレーおよびシルバーの2色展開です。
販路は公式Webストアの他に直営店「Xiaomi Store イオンモール浦和美園店」および「Xiaomi Store イオンモール川口店」や「Xiaomi公式 楽天市場店」、「シャオミ・ジャパン公式 TikTok Shop」、「Amazon.co.jp」、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、ヤマダデンキ、上新電機といった量販店やECサイトなどです。
また合わせて専用アクセサリー「REDMI Pad Pro 2 カバー」（3,980円）や「REDMI Pad Pro 2 キーボード」（7,880円）も販売されます。さらに発売記念キャンペーンが2025年10月13日（月）まで実施され、REDMI Pad Pro 2の6GB RAM＋128GBストレージが10％OFFの早割価格35,980円で販売されるほか、さらにREDMI Pad Pro 2のマットガラスバーション（8GB RAM＋256GBストレージ）を購入した場合にはもれなくREDMI Pad Pro 2 カバー（グレー）が無料でプレゼントされます。
