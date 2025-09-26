木下優樹菜、恋人との“おばあちゃんとおぢいちゃんみたい”なラブラブデートショット公開「さすがの安定感」
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは9月25日、自身のInstagramを更新。恋人とのプライベートショットを公開しました。
「ゆっくりして食べて眠くなって必要なものを選びに東京インテリアいってラストはコストコ」と、たくさんの場所を巡れたようです。恋人の顔はスタンプで隠されていますが、仲の良さが伝わってくるツーショットも。木下さんの幸せそうな表情が印象的です。
【写真】木下優樹菜＆恋人のラブラブショット
「可愛いー」「祝日は子供達の間に朝7時20分からスタート」とつづり、写真9枚と動画3本を載せている木下さん。恋人とのデートショットです。「9時には行きたかったものすごく気が良い、到着 朝散歩して…【おばあちゃんとおぢいちゃんみたいに】 ランチというか、、10時過ぎに ブッフェ」と、元プロサッカー選手で交際中の三幸秀稔さんとのデートの内容を明かしています。
コメントでは、「ゆきなちゃん運転するのー？」「リップどこのですか？ めちゃくちゃいい色」「さすがの安定感……ユッキーナ」「可愛いー」などの声が上がりました。