「史上初」「強豪国との対戦を回避できる」海外メディアのW杯“ポット分け”予想に韓国歓喜「カナダ、スロバキア、ニュージーランド…」
アルゼンチンも大手メディア『TyC Sports』が、先日に発表された最新のFIFAランキングを基に、現状での北中米ワールドカップのポット分けを公開した。
17位から19位にダウンした日本はポット２で変わらず、同ポット予想の12か国の中で上から５番目だった。
韓国メディア『SPOTV NEWS』は、23位で変動なしだった自国代表がポット２を維持した点に注目。次のように報じた。
「韓国サッカー史上初めてとなるワールドカップ本選でのポット２入りの可能性が現実に迫っている。 FIFAランキングを基準にシードを分ける中、韓国は23位を維持し、ポット２の当落線上に立っている。韓国よりFIFAランキングが高い国の一部が本選進出に失敗すれば安定圏かもしれないが、現実的にはいまも席を守るのが優先だ」
同メディアは「ポット２入りが切実な理由は、“死のグループ”を回避できる可能性が非常に高いからだ。ポット１には、開催国のアメリカ、メキシコ、カナダ、そしてFIFAランキング上位９カ国が含まれる。韓国がポット２に入れば、（同じポットの）世界ランキング10位台との対戦を避けられるため、より楽な相手と対戦できる可能性が高まる」とし、こう主張を続けた。
「ファンはすでに期待に胸を膨らませている。TYCスポーツによるポット２でのドローが実現すれば、韓国はカナダ（ポット１）、スロバキア（ポット３）、ニュージーランド（ポット４）といったグループに入る可能性がある。最悪のシナリオも考えられるが、ポット２に入ることで強豪国との対戦を回避できる可能性が高くなるため、10月の親善試合の結果を軽視すべきではない」
韓国代表は10月シリーズで、日本と同じブラジル、パラグアイと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
