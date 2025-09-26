【MLB】カブス 5ー8 メッツ（9月25日・日本時間26日／シカゴ）

【映像】誠也が衝撃2連発！29号豪快3ランに球場騒然（実際の様子）

カブスの鈴木誠也外野手が「5番・ライト」で先発出場。4回に今季28号の特大ソロを放つと、6回にも2打席連発の29号を放ち日本人右打者初のシーズン30本に王手をかけた。

8月6日レッズ戦以来、39試合ぶりの待望アーチから一転して1試合2本の固め打ちに本拠地は騒然となった。

まずは4回、今季10勝目をかけて先発した今永昇太投手が6失点と打ち込まれた中で反撃の狼煙を上げる28号。50日・161打席ぶりの28号はチェンジアップを捉えた一撃で、レフトスタンドへと一直線に吸い込まれていった。飛距離は434フィート（約132メートル）、打球速度は108.4マイル（約174キロ）の特大弾だった。

続く6回の打席では29号の3ラン。再びリグレー・フィールドのレフトスタンドに叩き込んだアーチは飛距離396フィート（約120メートル）、打球速度101.9マイル（約164キロ）の一発となり、2打席連発のアーチに本拠地は大歓声に包まれた。

今季は両リーグ一番乗りで50打点に到達し、一時は打点王に浮上するなど活躍。オールスター前までに25本を放った一方、後半戦は前日までに僅か2発と苦しんでいた中で久々の一発から一気に2連発となった。これで昨季の21本塁打を上回り、MLB日本人右打者＆自己最多を更新。残り3試合で大台まであと1本に迫った。シーズン30本塁打なら日本選手では松井秀喜氏、大谷翔平に次いで3人目。右打者としては初の大台到達が注目される。

なお、試合は2年連続10勝目をかけて先発した今永昇太投手が5回2/3を8失点と打ち込まれ、カブスは鈴木の2本塁打などで追い上げたが、逆転ならずメッツに敗れた。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）