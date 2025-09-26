¡õTEAM¤Î¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¡Öaoen¡×¡¢¿·¶Ê¡ØÀÄ½Õ¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡ª¡È½éÎø¤Î¤È¤¤á¤¡É¤ò²Î¤¦
HYBE¤ÎÆüËÜ¥ì¡¼¥Ù¥ëYX LABELS¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·À¤ÂåJ-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Öaoen¡Ê¥¢¥ª¥¨¥ó¡Ë¡×¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûaoen¡¢ÀèÇÚ¡¦¡õTEAM¤È¥°¥ë¡¼¥×¥·¥ç¥Ã¥È
aoen¤Ï¡¢10·î15Æü¤Ë¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØÀÄ½Õ¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØÀÄ¤¤ÂÀÍÛ¡ÊThe Blue Sun¡Ë¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó4¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¡£
º£²ó¤Î¿·ºî¤Ï¡¢ÀÄ½Õ¤Î½Ö´Ö¤È½éÎø¤Î¤È¤¤á¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØÀÄ½Õ¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØMXMM¡Ù¡¢¡ØCough Syrup¡Ù¤ÎÁ´3¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØÀÄ½Õ¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡Ù¤Ï¡¢´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê½éÎø¤Î¤È¤¤á¤¤È¾þ¤é¤Ê¤¤´¶¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê²Î»ì¤È·Ú²÷¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡£¿ô¡¹¤ÎJ-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥¸¥§¥Õ¡¦¥ß¥ä¥Ï¥é¡ÊJeff Miyahara¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¼ýÏ¿¶Ê¡ØMXMM¡Ù¤Ï¡¢¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê²Î»ì¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¤Ê¤¹ÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ç¡¢10·î1Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤Î¥º§ÆÏ¤±¤Þ¤¹¡Ù¡ÊÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡ØCough Syrup¡Ù¤Ç¤Ï¡¢aoen¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤ò7¿Í¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ËºÆ²ò¼á¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀ®Ä¹¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
aoen¤Ï¡Öº£²ó¤Î¿·ºî¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÀÄ½Õ¤È½éÎø¤Î½Ö´Ö¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¶¦´¶¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤È¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
aoen¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø±þ±ç-HIGH ¡ÁÌ´¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í7¿ÍÁÈ¤ÎJ-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤À¡£HYBE MUSIC GROUP¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖYX LABELS¡×¤Î¡È¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤Ë¥ª¥ê¥³¥ó¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê6·î15ÆüÉÕ¡Ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤«¤é¡Ö¥´¡¼¥ë¥ÉÇ§Äê¡×¡Ê2025Ç¯6·î´ð½à¡Ë¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢²Ú¡¹¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
