¸ªÏª½Ð¥É¥ì¥¹¤ÇÌ¥Î»¡¢¡ÈNHK´ÚÎ®¥É¥é¥Þ¤Î½÷²¦¡É¤Ï47ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â·òºß¡ª¥¢¥¤¥É¥ëµé¥Ü¥Ç¥£¤Ë½¸¤Þ¤ë¾Î»¿¡ÚPHOTO¡Û

½÷Í¥¤Î¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤¬Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÈþËÆ¤òÈäÏª¤·¤Æ¾Î»¿¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤Î¡ÖÌµ½¤Àµ¼Ì¿¿¡×
9·î26Æü¡¢¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢ÊÒÊý¤Î¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Ïª½Ð¤·¤¿¹õ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ê¥ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î²¼¤«¤é¿¤Ó¤¿ºÙ¤¤ÂÀ¤â¤â¤¬¡¢ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤´°àú¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°ìÁØºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
47ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿³ê¤é¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¼«¸Ê´ÉÍý¤ÎÀ®²Ì¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤òµÕ¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖºÙ¤¤¤Î¤Ë°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¹¤´¤¤¡×¡Ö»æ¤Î¤è¤¦¤ËÇö¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï¸½ºß¡¢ÍèÇ¯ÊüÁ÷Í½Äê¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Î»£±ÆÃæ¤Î¤Û¤«¡¢¥ê¥å¡¦¥¹¥ó¥ê¥ç¥ó¤È¶¦±é¤·¤¿±Ç²è¡Ø±«¸÷¡Ù¤Î¸ø³«¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯²¼È¾´ü¤Ë¤ÏJTBC¤Î¿·¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÅöÆüÇÛÁ÷ ²æ¤¬²È¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1978Ç¯6·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¤Ï¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ø¥ê¥à¡£¹â¹»3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿1996Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¡Ø¥Á¥§¥ª¥¯¤Î·õ¡Ù¡Ø¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥Ë¡Ù¡Ø¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¡Ø¥¥ó¥°¡ÁTwo Hearts¡Ù¡Ø´ñ¹Ä¹¡¡Á¤Õ¤¿¤Ä¤Î°¦ ÎÞ¤ÎÀÀ¤¤¡Á¡Ù¡ØÉÂ±¡Á¥¡Á¤º¤Ã¤È·¯¤Î¤½¤Ð¤Ë¡Á¡Ù¤Ê¤É½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤¬¼¡¡¹¤È¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤Ë¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¤¬NHK¤ÇÂ¿¿ôÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖNHK´ÚÎ®¥É¥é¥Þ¤Î½÷²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£