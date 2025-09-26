AKB48研究生・伊藤百花、ミニワンピで美脚スラリ 洋館でのショットに「お姫様みたい」「絵画のような美しさ」の声
【モデルプレス＝2025/09/26】AKB48の伊藤百花が9月25日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】可愛すぎるAKB研究生、美脚際立つミニワンピ姿
伊藤は「青と緑が綺麗なところにお泊まりさせていただいたの」とつづり、滞在先の洋風ホテルでの写真を公開。ストライプ柄のミニワンピースを着用した姿で、スラリとした美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「お姫様みたい」「絵画のような美しさ」「可愛すぎる」「スタイル良すぎ」「透明感に癒される」「素敵な場所だね」といったコメントが寄せられている。
伊藤は2024年3月、19期生オーディションに合格しAKB48に加入。研究生ながら選抜メンバーに抜擢され、整ったビジュアルや高いパフォーマンス力で注目を集めている。（modelpress編集部）
