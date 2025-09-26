トラックデモにまで発展…元NMB48メンバー所属のQWERにペンライト“盗用疑惑”、THE BOYZ側が公式声明

公式ペンライトの盗用疑惑をめぐってボーイズグループTHE BOYZとガールズバンドQWERが対立するなか、THE BOYZ側が立場を明らかにした。

9月25日、THE BOYZの所属事務所ONE HUNDREDは公式声明を発表し、ペンライトをめぐってQWER側と行った協議内容を伝えた。

THE BOYZ側は「最近、THE BOYZ公式ペンライトとQWERのペンライトのデザイン類似性によってファンの皆さまが感じた混乱と不便に深く共感し、心から申し訳なく思っている」とし、「ペンライトはアーティストとファンをつなぐ大切な象徴であり、議論そのものだけでも不快な思いをされたTHE B（THE BOYZファン）の気持ちを十分に理解している」と述べた。

続けて「当該事案を認知した後、QWER側と協議を重ね、デザイン変更などを要請したが、最終的な結論には至らなかった」と、協議が成果なく終わったことを明らかにした。

（写真提供＝ONE HUNDRED）THE BOYZ

さらにTHE BOYZ側は「論争に迅速に対応できなかった点について深く謝罪する。当社は今後このような事態が再発しないよう、すべての法的手続きを含め、関係機関と連携して強力に対応していく」と強調した。

先立って、QWERの公式メガホン型ペンライトについては、THE BOYZのペンライトデザインを盗用したのではないかという疑惑が浮上していた。QWER側は9月16日、初のワールドツアー・ソウル公演を控えてグッズを公開し、その際にペンライトも披露した。白いメガホン型にロゴを入れたQWERのペンライトをめぐり、THE BOYZのファンは従来の「メガホンペンライト」の盗用ではないかと疑問を呈した。

THE BOYZのファンは、「メガホンペンライト」は2021年に初めて発売され、2022年にはデザイン権も登録された製品だと主張。「類似したデザインを無断で制作・販売する行為は明白なデザイン保護法違反だ」として、QWER側を強く批判した。

THE BOYZペンライト（左）、QWERペンライト

また、THE BOYZのファンはQWERの所属事務所前で、ペンライトデザイン盗作疑惑に対する立場表明を求めるトラックデモまで実施した。

一方で、QWERのボーカル・シヨンはこれまでメガホンを手に歌唱する姿を見せてきた。そのためQWERのファンは「メガホンというもの自体が一般的なデザインであり、盗作だというのは無理がある」とし、「QWERのメンバー・シヨンが公演中にメガホンを使用するなど象徴性もある」として、THE BOYZファンの抗議に反発している。

◇QWERとは？

韓国の人気クリエイターであるチョダン（Q）とマゼンタ（W）、TikTokフォロワー400万人超えのヒナ（ニャンニョンニョンニャン／E）、NMB48出身のイ・シヨン（李始燕／R）の4人で構成されたガールズバンド。グループ名には、あるオンラインゲームのスキルキーであるQ・W・E・Rに着目し、4人それぞれが状況に応じてスキルを組み合わせてゲームをリードするように、各ポジションで多彩な音楽を作り上げていくという抱負が込められている。2023年10月、1stシングル『Harmony from Discord』でデビュー。