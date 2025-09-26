双子妊娠の中川翔子、母・桂子さんとの2ショット公開 入院先には「毎日来てくれます」
【モデルプレス＝2025/09/26】タレントの中川翔子が9月25日、自身のInstagramを更新。双子妊娠で管理入院中の病室での母・桂子さんとの2ショットを公開し、反響が寄せられている。
中川は、友人との面会を報告した投稿で「今日は桂子さんもえびちゃんもきてくれて 面会嬉しい、人と話せて嬉しい 桂子さん毎日来てくれます！」と紺色のスヌーピー柄パジャマ姿で母・桂子さんと並んだ2ショットや、病室での親子での自撮りを公開。「でももう、この超巨大お腹も あと数日ですからね！写真撮っておかないとだ 間違いなく人生1の身体サイズ」と出産間近の現状を報告した。
この投稿に、ファンからは「お母様、心強いですね」「もうすぐ会えるね」「無事な出産を祈ってます」「家族の絆が温かい」「双子ちゃん楽しみ」「体調お気をつけて」といった声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、8月2日に双子であることを報告。9月23日には「双子に会えるまでもうあと1週間に迫ってまいりました」と出産間近であることを伝えている。（modelpress編集部）
◆中川翔子、入院中の病室で母や友人との面会報告
