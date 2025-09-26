「今日好き」山口永愛、ショーパンから美脚披露「引き締まってる」「オシャレ」の声
【モデルプレス＝2025/09/26】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた山口永愛が25日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身者、引き締まった美脚披露
山口は「たべっ子どうぶつLANDとアンパンマンミュージアムいった アンパンマン今でも大好き」と報告。黒いトップスに白いショートパンツを合わせたスタイルで美しい脚を披露し、キャラクターとの2ショットで笑顔を見せている。
この投稿に、ファンからは「癒される」「可愛すぎる」「引き締まってる」「オシャレ」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。山口は芝田祥伍と「チュンムン編」でカップル成立し、“しょうとあ”として人気を博している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身者、引き締まった美脚披露
◆山口永愛、美脚披露
山口は「たべっ子どうぶつLANDとアンパンマンミュージアムいった アンパンマン今でも大好き」と報告。黒いトップスに白いショートパンツを合わせたスタイルで美しい脚を披露し、キャラクターとの2ショットで笑顔を見せている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。山口は芝田祥伍と「チュンムン編」でカップル成立し、“しょうとあ”として人気を博している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】