&TEAM、コカ・コーラ×マクドナルド新CMに出演！リビングでスポーツ観戦を楽しむ姿に注目

&TEAMが「コカ・コーラ」の新CMに出演する。

コカ・コーラシステムは日本マクドナルド株式会社とコラボレーションし、新WEBCM「ポテナゲにはコカ・コーラ！」篇を9月26日から公開する。本CMには、人気急上昇中の日本発グローバルグループ・&TEAMが出演。アットホームなリビングを舞台に「ポテナゲコーク」で盛り上がるメンバーの姿が描かれている。

CMでは、スポーツ中継を見ようとリビングに集まった&TEAMのもとに「ポテナゲ」を手にしたKが登場。盛り上がる一同にJOが「何か足りない」と声を上げ、TAKIがグラスを取り出すと「コーク」が登場する。こうして「ポテ・ナゲ・コーク」が揃い、観戦の準備は万端となる。Kの「一緒に楽しもう！」の呼びかけで、夜の時間が一層華やぐ。

撮影現場での&TEAMは明るい表情で挨拶を交わし、真剣にシーンへ臨んだ。グラスを掴むシーンでは、JOが細部まで確認しながら10テイク以上に挑戦する姿を見せた。一方、食事シーンではリラックスした雰囲気で臨み、FUMAが「うまい！」と声を上げるほど自然体で楽しむ様子が収められた。最後まで和やかな空気の中で撮影は進み、ラストカットではスタッフから大きな拍手が送られたという。

CM公開にあわせ、9月26日〜10月28日まで全国のマクドナルド店舗で期間限定の「ポテナゲ×コーク」セットが販売される。モバイルオーダーやマックデリバリー、セルフオーダーキオスク限定で提供されるセットで、夕方17時からの「夜マック」で登場。「コカ・コーラ」の爽快感と「ポテナゲ」の相性抜群のコラボを堪能できる内容となっている。

新CM公開と併せて行われた&TEAMのインタビューは以下の通り。

撮影で印象的だったシーンや、今回の CM の見どころを教えてほしい。

FUMA：僕と NICHOLAS、MAKI の 3 人で撮影した、「コーク」とポテトとナゲットを一緒に掴むシーンが、カメラが机の下からのアングルで、撮影中もモニタリングも印象的なシーンでした。

今回の CM の見どころは、全員で「コーク」を飲みながら「ポテナゲ」で普段の様なテンションでパーティーをしているところです。宿舎でもよくみんなでパーティーをする瞬間があるのですが、普段と変わらずに楽しく撮影できたのでそこにも注目してみていただきたいです。

今回の CM は「コーク」と「ポテナゲ」でお家パーティーという世界観。&TEAM は普段ツアーやライブ後に打ち上げパーティーなどするか？

YUMA：JO がパーティーを企画してくれてみんなで集まるようにしてます！いつも「ポテナゲ」は必ず頼んでいます♪

&TEAMはどんな時に「コーク」と「ポテナゲ」を楽しみたいか。また、CMをご覧の皆さまに「コーク」と「ポテナゲ」をおすすめしたいシチュエーションを教えてほしい。

JO：CMではサッカーを見ていましたが、バスケットボールの試合中継を見ながら食べてみたいです！

CMでは「コーク」と「ポテナゲ」を味わいながらスポーツ観戦で盛り上がるというシーンが描かれているが、&TEAMが最近盛り上がったエピソードは？

TAKI：造語をどれだけ面白く作れるかというゲームをメンバーみんなでやって、盛り上がっていました！

7月にはアジアツアーを完走、10月にはアンコール公演を控えているが、&TEAMがライブ前に行うルーティーンなどあれば教えてほしい。

NICHOLAS：楽屋にある椅子や重いものをもって筋トレしてパンプアップしたり、声出し練習をして本番にいい声が出るように準備します。あとバナナをみんなでたくさん食べます!!

&TEAMは、4月の『コチる放課後アンセム「コンビニ」篇』に続いて2回目のCM出演になる。メンバー内で一番の「コカ・コーラ」好きは誰か。

EJ：YUMAです。いつも「コカ・コーラ ゼロ」を飲んでいます。

&TEAMの中で今流行っていることやハマっていることがあれば教えてほしい。

HARUA：筋トレです。みんな、毎日欠かさず一生懸命運動をして健康な体づくりをしています。汗をかいたあとの「コーク」が最高にうまいです。

&TEAMは10月開催の「Coca-Cola X Fes 2025」にご出演予定。出演に向けての意気込みは？

K：僕の誕生日も近いのですが、「コカ・コーラ」さんとの縁も強く感じていますし、僕たちのエネルギーと「コカ・コーラ」さんのエネルギーをもらって多くの皆さんにいいパフォーマンスを届けられるように頑張っていきます！

CMをご覧の視聴者や「LUNÉ（ルネ）」にメッセージ。

MAKI：一緒に「コーク」と「ポテナゲ」パーティーしましょうーー!