”こんなはずじゃなかった老後”に逆転を目指す…！「資産を減らさない」ためにやってみる！60歳から投資したい「投資信託」はアレだった！

勝ち逃げ世代の「老後不安」

経済評論家の鈴木貴博です。今回は、老後からの資産運用の方法を考えています。

前編『定年退職後に判明する“勝ち逃げ世代”衝撃の「預金寿命」…！その資産で彼たちはどう生きるか？』で見てきたように、わたしの学生時代のクラスメイトは、早慶などいい大学を出て40年間そこそこ名のある大企業に勤め、子会社出向も含めて入社した企業のままで定年を迎えるパターンが全体の４割ぐらいです。

しかし、勝ち逃げ世代といっても彼らの老後資産は三者三様。「預金寿命」が乏しい人も決して少なくはありません。取り崩せる預金を聞いてみると、だいたい次の3パターンです。

１．「実は２億円ある」

２．「正直なところ5000万円程度」

３．「いろいろとかき集めて2000万円ぐらいかな」

2億円もあれば、悠々自適に暮らせますが、5000万円、2000万円の人は豊富な収入のあった現役世代よりも生活水準を大きく落とさなければ、あっという間に預金は枯渇してしまいそうです。

では、そんな彼らは老後をいかに過ごしていくべきか。まずは、5000万円程度の預金を持つ人から考えてみましょう。

私の独断でアドバイスすると、「全額、人気のS&P500連動型の投資信託に投資したらどう？」です。

その理由は、実にシンプルです。

「S&P500」の本当の実力

なぜS&P500連動型の投資信託がいいのかについて簡単に説明すると、過去150年間、長期で見ればずっと上がっているからです。途中で大恐慌があったりブラックマンデーがあったりリーマンショックがあったりしたのですが、10年たつと過去S&P500は必ず価格が上がってきた。ここが日経平均と違うところです。

なぜ上がり続けるのか？ 最大の根拠はアメリカ経済の成長に比例するから。アメリカ経済は過去「失われた30年」など経験していません。停滞があっても10年たてばリカバリーします。そしてS&P500はアメリカのGDPを上回るペースで成長します。なぜならアメリカ経済を支える大企業上位500社の合計ですから、過去は必ずそうなってきました。

S&P500の上昇率は歴史的平均の年率で10.4％、過去10年では年13％程度になります。

アメリカ経済の今後を心配すると、この先、トランプ関税でアメリカ経済が不況になるとか、AIバブルがはじけて半導体株が暴落するとか、テスラやアップルといったこれまで株価をけん引してきた企業の業績が怪しくなるとか、経済の専門家から見てもリスク要因はたくさんあります。

しかしそういった一時的な経済の停滞はあっても、アメリカ経済が私たち世代の老後30年間の長きにわたって停滞するリスクは、経済の専門家の目から見ればほとんどない。むしろ30年間トータルで見れば、AI革命の力でアメリカ経済はここからさらに発展する可能性の方が高いのです。

「運用益」で賄う老後生活

その前提で考えると、5000万円を投資信託に投資して、そこから翌年以降毎年500万円ずつ取り崩していったとしても計算上は減りません。10.4％増えたところから増えた分だけ取り崩すのですから計算上はそうなります。

このやり方、若い方はご存知ない言葉で、私たち世代なら全員がわかる魔法の言葉で説明すると、「はらたいらさんに全部」という投資方法です。

これは昭和の時代に人気だったクイズ番組『クイズダービー』で終盤、ある程度の点数があるチームが勝利を狙って勝負するときの掛け声ですが、人生の終盤でこれと同じことをやろうという話です。

5000万円全部をS&P500連動型の投資信託だけに賭けて、それを毎年10％（正確には残高の11分の1ずつ）取り崩していく。勇気がいりますが、理論的にはそれで90歳になったとしてもまだ5000万円の老後資金がまるまる残る計算です。

そして投資信託の値上がり分にかかる税金は、給料の所得税よりも低いので、ざっくり言えば毎月40万円前後のお金が手取りで入ってくることになります。正確には晩年が近づくと税金分が増えて手取りは33万円ぐらいに減りますが、それでもたいした副収入です。

安心できない人の運用術

話をまとめると、要するに老後資金5000万円ぐらいを銀行に預けてあるパターン２のタイプの友人には、

「全額証券会社に移管して、人気の海外投資信託に全部つっこみなよ」

というのが、私がいつもやるアドバイスということです。

さて、ここからがこの記事の本題です。

実は私の周囲の同級生世代のサラリーマンの場合、圧倒的に多いのがパターン3の友人です。老後資金はあるけれどもかき集めて2000万円ぐらいと、あまり安心できない蓄えしかないケースです。

そうなるとクイズダービー戦略としては「竹下景子さんに全部」、ないしは「篠沢教授に全部」という最終勝負に出なければならなくなります。

もう少し誰にでもわかる表現にすると、「リスクをとらないと、悠々自適に引退生活を楽しむのは無理だよね」という話になります。

そもそも蓄えが少ないことを本人も自覚しているので、現実的には「篠沢教授に全部」なんていう冒険はできません。本人のやり方としてはパターン１の友人と同じことをより小さくすることになります。

「毎月5万円ずつ預金を取り崩して、90歳でゼロで死ぬよ」

というやり方です。

そうなると当然ですが、引退後の生活は節約生活にならざるを得ません。

70歳になって年金生活に入ると毎月27万円です。世の中的にはそれはむしろ幸せだと言っても、大企業で部長職まで駆け上がった立場で考えると、老後の月27万円生活はやはり寂しいと友人たちは嘆きます。

そこで彼らも考えます。

逆転の投資法

そして、「訊いてほしい。“竹下景子さんに全部”ぐらいの、リスクは低くてある程度のリターンがある投資先を見つけてきたけど、専門家としてどう思う？」と私に訊ねてくるのです。

一番よくあるのが特定の株の銘柄についての相談です。

「ソフトバンクグループに全部投資したらどうかな？」

「下落したタイミーって、長期的にはいいと思うんだけど？」

というアイデアです。

これは逆転できれば物凄くいい老後を過ごせるかもしれない話ではありますが、投資の世界で考えると、「“篠沢教授に全部”という賭けかたをしたいという相談になっているよ」と教えてあげます。

さて、そんな相談の中でも、経済の専門家の立場で、「その投資戦略はアリかも」と思える投資アイデアを持ってくる相談のケースが実は３つあります。どれもリスクがありますが、どれも「竹下景子さんに全部」ぐらいのリスクに抑えられてはいる。

そして投資がうまくいけば人生逆転につながるという商品です。

さて、それはどんな方法でしょうか。

続きは後編『「勝ち逃げ世代」でもカツカツ…！心細い老後を一変させたい人が挑む“60歳”からの資産運用「逆転の思考法」』で詳しく解説していきましょう。

