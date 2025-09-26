【写真多数】身動きが取れなさすぎるクロちゃん

テレビ局を退社する名物プロデューサーが相次いでいる。独立したプロデューサーたちはNetflixやAmazonのPrime Videoといった動画配信サービス上で映像制作に取り組むケースやYouTubeチャンネルの運営に携わるケースなど、局の枠組みを超えた動きに取り組んでいる。その潮流の中でひと際異彩を放つのは、人気バラエティ番組『水曜日のダウンタウン』（TBS系）の演出を担当する藤井健太郎氏だ。藤井氏は局員として在籍しながらも、地上波以外のバラエティ番組も数多く手がけている。

テレビ局員という身でありながらも、局の垣根を越えてコンテンツを世に送り出す藤井氏に、自身が手掛けた最新配信バラエティ『大脱出3』（DMM TV）を制作した動機を訊いた。（文中敬称略）

※以下【ネタバレ】が含まれますので、ご注意ください。

クロちゃんは『大脱出』の"象徴"

ポツンと埋められたクロちゃん（安田大サーカス）の画が強烈なインパクトを放つ、DMM TVオリジナルバラエティ『大脱出』シリーズ。シーズン1の山奥、シーズン2の海辺に続き、9月3日から配信が始まった最新シーズン『大脱出3』では、壁に閉じ込められたクロちゃんが登場した。顔がはまっている高さは推定5〜6m。回を重ねるごとに、クロちゃんの絶望感が笑いに転化して増幅される。

「あの壁に埋まっている様は面白かったですね」と語るのは、企画・演出・プロデュースを務める藤井健太郎氏。『大脱出』は藤井氏が初めてTBS以外で制作したバラエティだ。『水曜日のダウンタウン』（TBS系）を手がける敏腕ディレクターが『大脱出』のキーマンとしたのは、クロちゃんだった。

「クロちゃんを埋めたい――。そこから、このシリーズは始まっているんです。首まで埋まっているクロちゃんが、AIアシスタントを頼りに脱出する。そのアイディアを形にするために、あれこれ肉付けをしていきました。その意味でクロちゃんはすべての出発点。

ただし『大脱出2』以降はマスコットというか、だんだん象徴としての存在になってきましたね（笑）。閉じ込められている合図としては大事なんですが、埋まりっぱなしで動きはほとんどないので出番は少なくなってきている。でも、クロちゃんはビジュアルが"イイ"し、やっぱりひとりが似合うので」（以下、藤井氏）

初めて取り入れられた大胆すぎる仕掛け

『大脱出』では超過酷な環境に放り込まれた芸人たちが泥沼脱出劇を繰り広げる。地上波では見られない過激さとスケールで2023年に配信が始まると驚異的なヒットを記録し、大人気シリーズとなっている。『大脱出3』の予告映像で流れる芸人たちの「本当にやだ」「絶望だ」「頭おかしくなりそう」の悲鳴が、過酷さを物語る。

プレーヤーはクロちゃん以外に8名。2名1組の計4組が別々の密室に閉じ込められてミッションに挑む。カラオケで80点以上取ることを課せられた"カラオケ部屋"には、井口浩之（ウエストランド）とお見送り芸人しんいちが入室。歌が得意なら80点はクリアできそうだが、課題曲は正体不明の楽曲『閃光』。画面に表示される音程バーと歌詞にくらいつき歌いこなさなければならない、ハードなお題となっている。

他にも、ひらがなのパズルに挑戦する"五十音部屋"にみちお（トム・ブラウン）と岡野陽一、クイズ×射的の"射的部屋"にさらば青春の光の森田哲矢と東ブクロ、何も見えない閉鎖空間に放り出される"暗闇部屋"にみなみかわと高野正成（きしたかの）が入室し、それぞれ地獄の展開に翻弄されまくる。

「視聴者へ向けても、自分としても、"見たことがない、新しいこと"をやりたい」と常々語る藤井氏がシリーズ3で初めて仕掛けたのが"時間のズレ"だ。同時進行と思われた4部屋は、実はスタート時刻が異なり、このズレが後々、さらなるカオスを生み出すことになる。別室で脱出を見届けるバカリズムと小峠英二（バイきんぐ）も仕掛けに気付いた瞬間、唸った。

「新要素がなければシリーズを続ける意味がない。『2』を作る過程で時間ズレのアイディアが浮かび、そこをメインに『3』を作りました」

すべての部屋を現場で体験したという藤井氏に最も「入りたくない部屋」を挙げてもらうと、迷わず「暗い部屋」を選んだ。

「お題としてはカラオケがいちばんしんどいとは思いますが、真っ暗で何も見えないのはすごくストレスなんです。狭いし、蒸し暑いし、いやですねぇ、あれ（笑）。ちなみに、暗闇の中でふたりが見つけて、飲んだら"ウエッ"と悶えた謎の液体、あの中身を醤油にするという案もありましたが、暗闇で一気にいっちゃったら怖いので、体に害のない飲み物にしてあります。

"傾く部屋"は中にいるとホントに気持ち悪くなるんですよね。仕組みがわかっているのに、感覚がおかしくなる。乗り物酔いのひどい人だったら、それだけで相当厳しいと思いますし、チームによっては相当長くいることになったので、やらせておいてなんですけど（苦笑）、中にいた人たちは大変だろうなって」

テレビ局員として外部番組を手掛ける心境

手探りで見つけたタバコを巡って嫌煙家のみなみかわと愛煙家の高野が小競り合いするなど、なにげない小道具もスパイスとして意味がある。さらば青春の光のふたりが挑戦した射的部屋のクイズ賞金には約4000万円の"現ナマ"を用意した。「偽物だと冷めません？」と藤井氏が話す通り、さらばのふたりが札束の山に麻痺していく様も生々しい。

藤井氏にお気に入りのシーンを訊いた。

「クイズを出して不正解のタイミングで、岡野くんが『ブゥゥー』とオナラするくだり。問題を出して屁で返すのを初めて見たな、って（笑）。あれすごくないですか。現場でモニターを見ている時には各チームの映像が同時に走っていたので気づきませんでしたが、編集時に見てめちゃくちゃ笑いました」

想像を超えた一幕を、藤井氏はわくわくした表情で振り返る。『大脱出』のシリーズ化や『水曜日のダウンタウン』のギャラクシー賞受賞など、手腕が高く評価されながらも独立の道を選ばない藤井氏。なぜ、テレビ局に籍を置きながらも外部配信番組の制作を続けるのかを尋ねると、穏やかな口調でこう答えた。

「あんまりこれ、という理由がない……というのが正直なところで。やめるほど何かに不満があるわけでもないし、やりたいことは会社にいながらできてるから、ですかね」

脱出した8名の芸人たちの先に何が待ち受けるのか――。

【プロフィール】

藤井健太郎（ふじい・けんたろう）／1980年東京都生まれ。2003年TBSテレビに入社。『クイズ☆タレント名鑑』『テベ・コンヒーロ』等を演出・プロデュース。現在は『水曜日のダウンタウン』『クイズ☆正解は一年後』『オールスター後夜祭』などの演出を務める。

取材・文／渡部美也

撮影／槇野翔太

◆『大脱出3』はDMM TVで独占配信中

https://tv.dmm.com/vod/detail/?season=tiv6x7c4rpz4zfk1x4qkvpjp8

■特設サイト

https://info.tv.dmm.com/original/greatescape3

◆メインMC

バカリズム

小峠英二（バイきんぐ）

◆キャスト

クロちゃん（安田大サーカス）

森田哲矢（さらば青春の光）

東ブクロ（さらば青春の光）

みなみかわ

高野正成（きしたかの）

井口浩之（ウエストランド）

お見送り芸人しんいち

みちお（トム・ブラウン）

岡野陽一

など

◆企画・演出・プロデューサー

藤井健太郎