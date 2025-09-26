保育園内定！復職への期待と不安、無関心な夫との温度差｜助産師と不倫した夫の末路♯10【ママリ】
まいの元に、保育園の内定通知が届きます。夫は「おめでとう」というものの、どこか他人ごとです。まいは、夫の言動に対し、モヤモヤとした気持ちを抱き…。
©︎ponko008
©︎ponko008
まいの元に、「保育園の内定通知」が届いたようですね。おどろいたような表情をしています。
©︎ponko008
©︎ponko008
入園が決まり、ホッとしつつも、いざ、復職となるとさみしさもあり、複雑な気持ちを抱いているようです。
©︎ponko008
©︎ponko008
入園が決まり、次々にやるべきことが出てきましたね。夫も、「おめでとう」とうれしそうです。
©︎ponko008
©︎ponko008
入園について共有するも、夫はどこか他人ごとのようです。準備を手伝うつもりが一切ない様子。2人の子どもの話なのに、「頑張ってね」の一言で済まされてしまうのは、モヤモヤしますよね。
©︎ponko008
まいは、入園のタイミングで、断乳を考えます。産院の「断乳外来」が頭に浮かんだようですね。娘を出産した産院というと…夫の不倫相手・みくがいる病院ですが…大丈夫でしょうか。
「迷惑をかけない人なんかいない」
©︎ponko008
©︎ponko008
まいは、出産した産院の助産師と夫が不倫していることを知り、大きなショックを受けました。そんなまいに手を貸してくれたのは、仕事に厳しく、こわいと思っていた、鬼束課長…。
課長は、不倫の証拠を集めたり、夫への制裁を手助けしてくれたりしました。まいにとって、課長の存在は大きな支えになったことでしょう。
まいの復職後、介護のために課長は休職します。まいは課長にかけてもらった「迷惑をかけないで生きている人なんていない」という言葉を、そっくりそのまま課長へと返します。
みんなそれぞれに事情があり、時には周囲の人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。しかし、自分だけが迷惑をかけているわけではなく、誰しも同じ立場になり得るもの。大事なことは、相手の気持ちを理解しようと歩み寄り、サポートし合うことなのかもしれませんね。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）