保育園内定！復職への期待と不安、無関心な夫との温度差｜助産師と不倫した夫の末路♯10【ママリ】

まいは、最高の産院で出産をし、夫とわが子と3人でしあわせな生活を送っていました。しかし、それから一年後…夫の行動にモヤモヤすることが増えていきます。まいの職場復帰を機に、夫の不倫が明らかになり…。助産師との不倫騒動を描いた作品、ぽん子さんのブログにて掲載中の『助産師と不倫した夫の末路』第10話をごらんください。

まいの元に、保育園の内定通知が届きます。夫は「おめでとう」というものの、どこか他人ごとです。まいは、夫の言動に対し、モヤモヤとした気持ちを抱き…。

まいの元に、「保育園の内定通知」が届いたようですね。おどろいたような表情をしています。

入園が決まり、ホッとしつつも、いざ、復職となるとさみしさもあり、複雑な気持ちを抱いているようです。

入園が決まり、次々にやるべきことが出てきましたね。夫も、「おめでとう」とうれしそうです。

入園について共有するも、夫はどこか他人ごとのようです。準備を手伝うつもりが一切ない様子。2人の子どもの話なのに、「頑張ってね」の一言で済まされてしまうのは、モヤモヤしますよね。

まいは、入園のタイミングで、断乳を考えます。産院の「断乳外来」が頭に浮かんだようですね。娘を出産した産院というと…夫の不倫相手・みくがいる病院ですが…大丈夫でしょうか。

「迷惑をかけない人なんかいない」

まいは、出産した産院の助産師と夫が不倫していることを知り、大きなショックを受けました。そんなまいに手を貸してくれたのは、仕事に厳しく、こわいと思っていた、鬼束課長…。



課長は、不倫の証拠を集めたり、夫への制裁を手助けしてくれたりしました。まいにとって、課長の存在は大きな支えになったことでしょう。



まいの復職後、介護のために課長は休職します。まいは課長にかけてもらった「迷惑をかけないで生きている人なんていない」という言葉を、そっくりそのまま課長へと返します。



みんなそれぞれに事情があり、時には周囲の人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。しかし、自分だけが迷惑をかけているわけではなく、誰しも同じ立場になり得るもの。大事なことは、相手の気持ちを理解しようと歩み寄り、サポートし合うことなのかもしれませんね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）