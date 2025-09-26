同じ親の子どもなら、遺産の相続権は同等ですが、置かれた立場やそのときの家族関係によって、だれかが我慢することもあります。しかし、それをスルーされて援助を求められたら…ある40代の女性の例から、相続と資産活用のむずかしさを考察します。

初孫フィーバーの両親、二世帯住宅の計画を強行

「〈お姉ちゃん？ ちょっとだけ、助けてくれない？〉という、軽い調子の母の声が、耳に残って…」

そういってうつむくのは、会社員の田中まどかさん（仮名・42歳）です。まどかさんの母親は、シングルマザーの妹、えみりさん（仮名・39歳）とその娘の3人で、二世帯住宅に建て替えた実家で暮らしています。

一方のまどかさんは、夫と5歳の長男の3人で、都内の分譲マンションに暮らしています。

「私は仕事を覚えるのに必死で、結婚は30代半ばになってからでした。妹は29歳で結婚し、すぐ子どもを授かったのですが…」

えみりさんに子どもが生まれた途端、両親は初孫に夢中に。父親はすぐ、築古の実家を二世帯住宅に建て替えることを計画し、行動に移しました。

「私は当時、会社の近くの狭い賃貸マンションに暮らしていたのですが、いきなり予告なく、大量の荷物が送りつけられてきました」

まどかさんが驚いて母親に連絡をして初めて、2世帯住宅への建て替えの計画を知ることになりました。まどかさんは結局、荷物をワンルームマンションにおいておくことができず、業者を呼んでほとんど廃棄することに…。

「届いたのは洋服と本の類でした。洋服はコート類を除いてほとんどすべて廃棄、本は段ボール2箱分ほど遺し、あとは古本屋に持ち込みました。ちなみに、古本屋への運搬を手伝ってくれたのがいまの夫です」

幸せな同居生活のはずが…妹夫婦は離婚、父は突然死

新築した二世帯住宅は、土地も建物もすべてまどかさんの父親名義です。えみりさんの夫は、勤務先から遠くなることと、舅・姑と同じ屋根の下に暮らすことに難色を示しましたが、えみりさんの父親がすべて負担するという条件で、しぶしぶ了承したかたちでした。

「くわしい事情はわからないのですが、妹家族は二世帯住宅に越してからすぐ、うまくいかなくなりました。義弟が帰宅しなくなり、そのうち離婚になったのです」

しかし、そのような状況にあっても、えみりさんは正社員になることなく、週4回1日数時間のパート勤務を継続。両親の年金と預貯金で、これまでと変わらない生活を送っていました。ところが一昨年、突然父親が亡くなってしまいます。

「父の葬儀の直後、母からは〈あなたは相続を放棄してちょうだい、あなたのところは2馬力で働いているのだから〉と…。遺産を分割するには、家を売らなければいけないから、ということでした」

「妹はシングルマザーだし、母親の収入は遺族年金だけ。これから生きていくには遺産が必要だというのです。もっとも、自宅以外の財産がどれぐらいあるか、私ははっきり教えてもらえませんでしたが…。でも、了承するしかありませんよね」

まどかさんの夫も「君の判断に任せるけれど、お義母さんとえみりさんは、かなり大変なのかもしれないね…」といって、母親とえみりさんの状況を気にかけていました。

しかし、しばらくするとまどかさんの母親からSOSが入るようになります。

「生活費を援助してほしい」と母が…

「会社を出るのが遅くなって、息子の保育園のお迎えの時間を過ぎそうになり、ようやく滑り込んだら、母から間を置かずに5件ぐらい着信があったことに気づいたんです」

〈すぐに電話して〉という留守番電話のメッセージに、まどかさんは子どもをおんぶしながら急いで折り返しの電話をしました。

「事故でもあったのかと思って慌てて電話を掛けると、生活費を援助してほしいというSOSでした。子どもが体調を崩し、えみりがパートをたくさん休んでしまったから、というのが理由だったのですが…」

まどかさんは、パートを少し休んだぐらいで生活費のやりくりがつかなくなるなんて、一体どうなっているのかと、思わず電話口で声を荒らげてしまいましたが、母親は〈今回だけ、すぐ返すから〉と平身低頭。まどかさんは気の毒になり、その場でネットバンクから5万円を送金しました。

ところが、その後もちょくちょく母親からお金の無心の電話が来るようになりました。

「うちは共働きですが、決して余裕があるわけではありません。マンションのローンを払って、息子の教育費だって貯めなければなりませんし…」

自宅の一室で、母親と電話で言い争っていると、心配した夫が声をかけてきましたが、まどかさんは「なんでもない、気にしないで」というのが精一杯でした。

「相続放棄させた私に平然と頼るのは納得できない」

「夫の両親はとっくに年金生活ですが、きちんと老後の計画を立てています。もうしばらくしたら財産を整理して、施設に入る予定だといいます。私は詳しく知りませんが、相続についてもしっかりお考えのようです」

「舅も姑もとてもいい方で、なにかにつけて気遣い、援助してくださいます。それなのに私の家族は…」

まどかさんが母親にせがまれて援助したお金は50万円に届こうとしています。

「私の独身時代の貯金から出していますが、これ以上はムリです。広い2世帯住宅に分れて暮らしていないで、どちらかを人に貸すとかすればいいのに。いっそのこと売って買い替えればどうなのかと…」

母親の遺族年金額は13万円とのこと。総務省の家計調査（2024年）によると、65歳以上の単身無職世帯の平均収入額は12.1万円ですから、母親の年金収入は平均よりやや多いといえそうです。

妹のパート代はわかりませんが、おそらく就労時間から推察するに12万円程度だと思われます。また、厚生労働省の「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」によると、母子家庭における養育費の平均月額は、子ども1人の場合、月額4万468円。これらにさまざまな手当をつければ、生活する分には問題なさそうですが、とはいえ、このインフレ下です。自宅不動産の維持管理費、子どもの学費、万が一の蓄え…と考えると、厳しい部分が出てくるのかもしれません。

「もう少し、計画的に生きてほしいです。なにより、相続放棄させた私に平然と頼るのは納得できません。ましてや妹は子どもに責任があるでしょう。もっとよく考えてほしいです」

まどかさんは心を鬼にして、今後の要求をはねつける決意をしています。