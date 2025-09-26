自分に万が一のことがあった際、家族に負担をかけないための終活は、相続争いをはじめ親族間のトラブルを避けるために有効な対策です。しかし、誤った認識で終活を進めると、生きている自分たちの家計に深刻な影響をおよぼしかねません。そこで今回、とある夫婦の事例をもとに、「終活」に潜む注意点をみていきましょう。※個人の特定を避けるため、登場人物の情報等は一部変更しています。

終活は「人生観」によって変わる

終活とは一般的に、自分が元気なうちに遺産相続や身の回りの整理、葬儀・お墓の準備、医療・介護の希望などを事前に決めて、「エンディングノート」などに書き留め、残された家族の負担を減らすための活動を指すことが多いです。

自治体や信託銀行、葬儀会社、保険会社などが主催する「終活セミナー」に参加したり、関連の書籍や新聞などを読んだりすれば、終活のヒントを得ることができるでしょう。

ただし、自分に都合のいいように解釈して行動すると、資産を無駄使いして、老後の家計に影響をおよぼしかねません。

終活をはじめて「貯金が激減」したA夫婦

都内から車で約1時間、郊外の戸建て住宅に暮らすAさん（78歳）と妻Bさん（74歳）。Aさんが60歳で定年退職すると、その後は再就職することなく、夫婦水入らずの老後を過ごしています。

現在の収入は、老齢厚生年金を夫婦で月26万円ほど受給しています。60歳から65歳までは、受給した特別支給の老齢厚生年金（月あたり約13万円）だけでは生活できず、貯金を取り崩していました。とはいえ、Aさんが定年退職した当時の時点で、退職金の1,000万円を含めて5,000万円ほどの貯金があったため、老後の金銭的な不安はなかったといいます。

そんなA夫妻、年を重ねるなかで食費など生活費が減ったこともあり、現在はほとんど年金だけで生活を賄えています。

自宅の修繕費など、予定していた支出も問題なく対応し、Aさん78歳・Bさん74歳の現在の貯金額はおよそ2,000万円です。2人の子どもは結婚して孫も誕生。満ち足りたセカンドライフを送っていました。

家計の収支が急変…妻の“暴走”がはじまった

そんなある日Bさんは、自宅にポスティングされた、葬儀会社のチラシで「無料終活セミナー」が開催されると知り、興味を持ち参加しました。

はじめて終活セミナーに参加したBさんは、お葬式の種類と費用、お墓の準備など、有意義な話を聞けたと満足していました。また、聴講者から「エンディングノート」の作り方や所有物の生前整理、遺産相続の仕方、後見人や信託など、より詳しく教えてくれるセミナーがあると教えてもらいました。

そこでBさんは、さまざまな終活セミナーに参加するようになったのです。

「終活セミナー」に参加して貯金が激減

A家の家計は専業主婦だったBさんが管理していましたが、Aさんの退職後は2人で口座を管理していました。

そんななか、Bさんの“暴走”が家計に影響をおよぼしはじめます。Bさんが終活セミナーに参加するようになって以降、家計支出以外に支出のなかった貯金が、月に2万〜3万円、多い月は10万円と減っているのです。

見かねたAさんがBさんにお金の使い先を問いただすと、「終活よ、これは終活。子どもたちに大変な思いをさせないためにも、元気なうちから動かなくちゃ」と、Aさんにとっては意味不明の回答を繰り返します。困ってしまったAさんは、FPである筆者のもとへ相談に訪れたのでした。

A夫妻に迫る「破産」の危機

Aさんは「Bが終活セミナーで知り合った同年代の人たちと、著名な講師を呼んで勉強会を開催したり、食事会や旅行に行ったりして、貯金がどんどん減っている。いまはまだ大丈夫だとは思うが、将来が心配だ」と嘆きます。

そこで筆者は、「貯蓄のうちの800万円から1,000万円は、今後ご夫婦の介護や看護費用に残しておきたい金額です。すると、貯金で取り崩せる金額はおよそ1,000万円。終活にそこまでの費用が必要か疑問ですし、家計が破産する終活はあり得ません。ここは率直に、どんな終活をしているのか詳しく聞きましょう」とAさんに伝えました。

「誤った終活」の恐怖

60歳以上終活の準備は、男性80歳以上女性75歳以上で6割超

参考までに、内閣府「令和6年度高齢社会対策総合調査（高齢者の経済生活に関する調査）の結果」によると、60歳以上の男女の「終活」に係る項目は［図表］のとおりです。

［図表］今後の生活のなかで準備しているもの 出所：内閣府「令和6年度高齢社会対策総合調査（高齢者の経済生活に関する調査）の結果」

終活について「準備をしている」割合56.2％に対して、「準備しているものはない」は37.4％でした。また性別、年齢でみると、「準備している」は、男性が80歳以上、女性が75歳以上で6割超と、終活の準備を始める年齢は遅いようです。

なお、終活の内容については基本的に当人だけで決めても問題ありませんが、場合によっては子どもに相談するなど、その家庭の事情によって適切な対応が異なるでしょう。

A夫妻の「その後」

後日、Aさんが筆者が話したことをそのままBさんに伝えたところ、Bさんは納得したそうです。

その後、Bさんが参加したセミナーの内容を参考に、たとえば銀行などのパスワードや医療・介護が必要になったときの自分の希望など、夫婦に万が一のことがあった際に子どもたちが困らないよう、「エンディングノート」を作成。著名な講師や数多のセミナーに頼ることなく、夫婦二人三脚で新たな終活をはじめたのでした。

牧野 寿和

牧野FP事務所合同会社

代表社員