堀ちえみ、“三姉妹”愛犬たちの3ショット披露「決まったね！」 みきちゃん、ちかちゃん、ゆきちゃんが仲良く“ポーズ”
歌手の堀ちえみ（58）が24日、自身のブログを更新。「愛犬三姉妹さん、いつものように記念撮影です」と書き出し、3匹の愛犬がかわいらしく並んだ3ショットを披露した。
【写真】「三姉妹さん とっても可愛らしく決まったね」愛犬たちの“決まった”3ショット披露の堀ちえみ
「いきますよ〜 ハイポーズ！」「決まったね！」のコメントとともに、愛犬のみきちゃん、ちかちゃん、ゆきちゃんが仲良くちょこんとおすわりした写真をアップ。
投稿では「夕方近くまで、愛犬三姉妹も一緒にのんびりと」「私は家事や、お仕事しながらでしたので、多少動いたりもしていましたが、同じ空間にいたから、安心しているような感じでした。あまり構いすぎると、露骨に嫌がってましたけどね（笑）」と、ちゃめっ気を交えつつこの日の愛犬たちの様子を伝えた。
この投稿に対し、ファンからは「三姉妹さん とっても可愛らしく決まったね」「みきちゃんちかちゃんゆきちゃん可愛すぎ」「ワンちゃん達ハイポーズ決まってますね！」などの声が寄せられている。
