お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が25日、コンビでパーソナリティーを務めるニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に生出演。人気芸人が集まった会食での後悔を語った。

先日、「ナイツ」塙宣之が主催する高級寿司店での会食に参加した岡村。メンバーは「モグライダー」芝大輔、「ランジャタイ」伊藤幸司で、そこに「サンドウィッチマン」伊達みきおが遅れて合流したという。

岡村は先週の放送回で、そこでのエピソードを披露していたが、その後、塙が自身のラジオ番組で触れていたというウワサを耳に。塙が話していたという「一番先輩の岡村さんが何より全然食べないので、お寿司を食べられなかった」との不満に対し、「その時僕、ゴチ終わりやったんですよ。ゴチの収録でお腹パンパンの状態で行ってたんで」と釈明した。

さらに、後から合流した伊達が「もうちょっと食べません？」と言い出した際、塙が「2人前でどうですか？」と巻物を追加注文したことを告白。人数分でないことに疑問を持った岡村だったが、相方・矢部浩之は「誰がお会計するん？」と確認。「それは俺、一番先輩やから」という岡村に、矢部は「それは塙君が気をつかった、例えば」と指摘。「だからあんまり自分が“何でも食べや”って言えない、言うのは岡村さんやん」と想像した。

すると岡村は、自身が満腹だったため塙の「2人前」という言葉に、その場では納得してしまったと後悔すると、矢部は「終わってからラーメンとか行ったかもしれへんな」と推測。岡村が「俺だけタクシーを止められて、“どうぞどうぞ”って乗せられたんよ」と振り返ると、矢部は「ほら！ほら！こってりラーメン行ってるわ」と大笑い。岡村は「それやったら申し訳ないなぁ」と悔やんだ。

また矢部は「俺はお腹いっぱいやからあんまり食べられへんけど、頼み？」が正解だったのでは、と続け「だから後輩の中では“ほんまケチやなあの人”ってなってるかもしれへんで」と爆笑。「焼肉でも、どれぐらい注文するか難しいよね。言い出しっぺしてあげなアカンよな、上がな」と同情すると、岡村は「ほんまにもう、ラーメン屋だけ行ってないことを祈ります」と語っていた。