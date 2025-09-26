俳優・水川あさみ（42）の投稿に、夫の窪田正孝（37）がリアクションしている。

【映像】水川あさみ、ロンドンでの夫・窪田正孝との夫婦ショット

2019年9月に結婚した水川と窪田。お互いのInstagramで、仲むつまじい夫婦の様子をたびたび見せており、2025年2月26日には窪田が、ファッションブランド「BURBERRY」のコレクションのために訪れたロンドンでの夫婦ショットを公開。

8月31日には水川が「In Seoul」とコメントし、韓国にある美術館を訪れたことを報告。左手薬指に指輪が見える写真などを公開しており、窪田が「いいね！」をつけている。

水川は9月24日、自身がブランドアンバサダーを務める「BURBERRY」のコレクションに出席したことを報告し、オフショットや撮影中の様子を披露した。

この投稿に窪田や俳優の妻夫木聡（44）、松本まりか（41）が「いいね！」をつけてリアクションしているほか、ファンからは「お肌も綺麗で可愛いです」「やばいお人形さんみたい」「今回もすてきコーデですね」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）