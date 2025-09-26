BLACKPINKのROSE（ロゼ）が、米国の人気トークショー「ジミー・ファロンショー」にサプライズ登場した。韓国メディアが報じた。23日に放送された同トーク番組に、コメディアンのケイト・マッキノン、タリクとともに出演した。

韓国メディアMHNスポーツは26日「ROSEが愉快なエネルギーを披露した。明るい表情と自然なリアクションでスタジオの雰囲気を主導し、現場に活気を加えた。シースルーデザインのアイボリーカラーミニドレスを着用して登場。優雅ながらも愛らしい雰囲気を演出した」と報じた。

7月から続いたBLACKPINKワールドツアー「DEADLINE」の中間休息期を迎え、米国放送に出演したもの。トークショーでは代表ソロ曲「APT．」にまつわるビハインドだけでなくチームメンバーたちとの友情、日常話を伝えファンの関心を集めた。

特にソロ曲「APT．」ミュージックビデオは、最近YouTube（ユーチューブ）再生回数20億ビューを突破し、K−POP女性アーティスト史上最短期間新記録を更新した。米ビルボードHOT100チャートに34週連続でラインクインしており、相変わらずの人気を集めている。