¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙµÓËÜ¡¦Ãæ±à¥ß¥Û¡ß¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óÀ¼Í¥¡¦¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óÌò¤Ïº£Ç¯¤Ç37Ç¯¡£¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ÏÁÓ¼º´¶¤Ç¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡×¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤ó¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤¬9·î26Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤â¤Î¤«¤é¡¢º£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤¤¿¤¤µ»ö¤òºÆÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù2025Ç¯5·î¹æ¤è¤ê¡Ë¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¤³¤Î½Õ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡£ÀïÁè¤ä²ÈÂ²¤È¤Î»àÊÌ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Îº¤Æñ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤âÀäË¾¤»¤º¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ï¡£¥¢¥Ë¥áÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¸ÍÅÄ¤µ¤ó¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÃæ±à¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡Ê¹½À®¡§Æâ»³Ì÷»Ò¡¡»£±Æ¡§À¶¿åÄ«»Ò¡Ë
¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬»ý¤ÄÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡×¤ÈÏÃ¤¹¸ÍÅÄ¤µ¤ó
* * * * * * *
¡ãÁ°ÊÔ¤è¤ê¤Ä¤Å¤¯¡ä
¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬»ý¤ÄÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é
Ãæ±à¡¡¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï30Ç¯°Ê¾å¤â¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÀ¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸ÍÅÄ¡¡º£Ç¯¤Ç37Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯Â³¤¯¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Õ¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤é»ä¤â60Âå¸åÈ¾¤Ë¡£¤·¤«¤â¡¢Ëè½µ·îÍËÆü¤ÎÄ«10»þ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î½µ¤Î¤Ö¤ó¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï37Ç¯´Ö¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£À¼Í¥¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ï²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Ëè²ó¡¢³Ú¤·¤¯¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ±à¡¡¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë·Ý½Ñ³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»³»û¹¨°ì¤µ¤ó¤â¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÀ¼Í¥¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¸ÍÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡¢¸¤¤Î¥Á¡¼¥ºÌò¡£ÇÐÍ¥¤ä»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë»³¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¥ï¥ó¥ï¥ó¡×¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¸¤¤ÎÌò¤Ê¤ó¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Åö»þ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤ß¤ó¤Ê¼ã¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
Ãæ±à¡¡¤½¤³¤«¤é37Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀèÆü¤â¶á½ê¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢2ºÐ¤¯¤é¤¤¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¥ï¡¼¥ï¡¼µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç»°ÎØ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÀ¼¤Î½Ð¤ë¥ª¥â¥Á¥ã¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥¢¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¤¤¿ÅÓÃ¼¡¢ÃË¤Î»Ò¤¬µã¤»ß¤ó¤Ç¡¢À¼¤¬¤·¤¿¤Û¤¦¤ò¥¯¥ë¥Ã¤È¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇËâË¡¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¸ÍÅÄ¡¡ÊÝ°é±à¤äÍÄÃÕ±à¤Ë¤ÏÉ¬¤º¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÉÂµ¤¤ÇÄ¹´üÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÉÂ¼¼¤Ë¤â¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ë»Ò¤É¤â¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤É¤ì¤À¤±±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¡£¼«Ê¬¤ÇÀ¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬»ý¤ÄÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ±à¡¡¤¦¤Á¤ÎÂ©»Ò¤Ï¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÊÝ°é±à¤Îº¢¤ÏËèÆü¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤ÆÅÐ±à¤·¡¢¤Û¤«¤ÎË¹»Ò¤Ï¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ëÇ¯Îð¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸ÍÅÄ¡¡Æ±´¶¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿Âç¤¤Ê»±¤ò¼º¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÁÓ¼º´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ°ÊÍè¡¢ËèÇ¯ÈïºÒÃÏ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¡¼¥ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ã¤»¤¤¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤á¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¡£
Ãæ±à¡¡¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ÍÅÄ¡¡ÀµÄ¾¤ÊÏÃ¡¢³ëÆ£¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥¹¥È¤â¤ß¤ó¤Ê¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½éÂå¤Î¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤ä¥É¥¥ó¤Á¤ã¤óÌò¤ÎÊý¤â¤¹¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Î¹õ¤¤¤¦¤Á¤ËÃ¯¤«¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â»à¤Ì¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤«¤Ã¤Æ¡£¡Ê¾Ð¡Ë
Ãæ±à¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎËâË¡¤¬¾Ã¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡Ö¥Ï¥Á¥¥ó¤ª¤Î¤Ö¡×¤³¤ÈÄ«ÅÄ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¡¢¤Î¤Á¤ËÌ¡²è²È¤È¤Ê¤ëÌø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬¡¢ÀïÁ°¤«¤éÀï¸å¤Î·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8:00¡¢ºÆÊüÁ÷¸á¸å0:45¡ÁÊüÁ÷Ãæ¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§NHK¡Ë
¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³
¸ÍÅÄ¡¡Ãæ±à¤µ¤ó¤Ï¡¢°ÊÁ°¤â¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¤ÇÄ«¥É¥é¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤«¤ì¤Æ¡¢º£²ó¤Ç2²óÌÜ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Û¤«¤Î¥É¥é¥Þ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÄ«¥É¥é¤Î¤ª»Å»ö¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÊÑ¤Ç¤¹¤«¡©
Ãæ±à¡¡¥°¥Á¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£º£²ó¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤´É×ºÊ¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ÏÆóÅÙ¤È½ñ¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£½ñ¤¯ÎÌ¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á°´ü¹âÎð¼Ô¤Î¿È¤Ë¤Ï¤Ä¤é¤¯¤Æ¡£
¸ÍÅÄ¡¡ËèÆü15Ê¬¤Î¤ªÏÃ¤¬²¿ËÜ¤¯¤é¤¤É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Ãæ±à¡¡È¾Ç¯´Ö¤ÎÊüÁ÷¤Ç130ÏÃ¡£°ÊÁ°¡¢¡ØÀ¾¶¿¤É¤ó¡Ù¤ÇÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤â½ñ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ä«¥É¥é¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÂçÊÑ¡ª¡¡Âç²Ï¤¬1Ç¯¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ëÊ¬ÎÌ¤¬Ä«¥É¥é¤Î¤Û¤ÜÈ¾Ç¯Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÓËÜ¤âÇÜ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç½ñ¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡£
¸ÍÅÄ¡¡ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¿²¤ë´Ö¤â¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡©
Ãæ±à¡¡¿©»ö¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¤Ë¤®¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤«¡£¥¸¥à¤Ë¥Þ¥á¤ËÄÌ¤¦Í¾Íµ¤â¤Ê¤¯¡¢½µ¤Ë1ÅÙ¡¢¸ª¶Å¤ê¤ò¤Û¤°¤¹¤¿¤á¤Ë¥×¡¼¥ë¤Ë±Ë¤®¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¡£
¸ÍÅÄ¡¡Äê´üÅª¤Ë¥×¡¼¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤À¤±¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£»ä¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÍ©Îî²ñ°÷¤Ç¡¢¡Ö8¥õ·î¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤ê¤Ï¥Þ¥·¤À¤í¤¦¤È¡¢»þ´Ö¤Î¤¢¤ë¤È¤¤Ë¤Ï´À¤òÎ®¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ±à¡¡»ä¡¢ËÜÍè¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÂÕ¤±¼Ô¤Ç¡¢µÓËÜ²È¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ò½ñ¤½ª¤¨¤¿¤é¤ä¤á¤è¤¦¡×¤È¡¢Ëè²ó»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ºÇ¶á¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤Ë¼èºà¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ë½ñ¤¤¿¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤Ç¾ï¤Ë3ËÜ¤¯¤é¤¤½ñ¤¤¿¤¤ÏÃ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤â¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¸ÍÅÄ¡¡¤½¤ì¤Ï»ä¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤¤È¤¤ÏÀ¼¤Î¤ª»Å»ö¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤¬40ºÐ¡£¤À¤«¤é¿·¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤äÉñÂæ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤Î¡£¤ª¤«¤²¤Ç¤¼¤ó¤¼¤óµÙ¤á¤Þ¤»¤ó¡£
Ãæ±à¡¡¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¤â¡£90Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£