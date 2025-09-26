＜この世はうらめしい。けど、すばらしい。＞来週スタート朝ドラ『ばけばけ』予告。「天狗だあ」と話すヒロイン・トキ。慌てた様子で走る英語教師・錦織を演じるのは大河主演俳優の…
高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）が、いよいよ9月29日から放送されます。
9月26日に放送された朝ドラ『あんぱん』最終回の最後に、『ばけばけ』予告が放送され、話題になっています。
朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。
トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。
脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。
＜ドラマで流れた予告＞
「怪談がお好きな方が」と女性の声がする。
郄石あかりさん演じる松野トキが顔をゆっくりと上げる。華やかな和服姿だ。
画面右端に「この世はうらめしい。けど、すばらしい。」と文字が映る。
場面がかわり、「きゃー」と叫ぶトキ。井戸から遠ざかり、男性の腕につかまる。
「怪談とは怖いだけでなくさびしいものよのう」とトキの親戚で元上級武士・雨清水傳の声が重なる。演じているのは堤真一さんだ。
「天狗だあ」
水辺でものおもいにふける様子のトキ。
吉沢亮さん演じる英語教師の錦織友一が英語で何か話し、慌てた様子で走っている。
「天狗だあ。おーい」とうれしそうに話すトキ。
靄のかかる町の中を、着物姿のレフカダ・ヘブンがさまよっている。
ヘブンの顔はわずかにほほえんでいて――。