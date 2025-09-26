高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）が、いよいよ9月29日から放送されます。

【写真】真剣な表情のヘブン。左目が白濁している

9月26日に放送された朝ドラ『あんぱん』最終回の最後に、『ばけばけ』予告が放送され、話題になっています。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。

＜ドラマで流れた予告＞

「怪談がお好きな方が」と女性の声がする。



郄石あかりさん演じる松野トキが顔をゆっくりと上げる。華やかな和服姿だ。

画面右端に「この世はうらめしい。けど、すばらしい。」と文字が映る。

場面がかわり、「きゃー」と叫ぶトキ。井戸から遠ざかり、男性の腕につかまる。

「怪談とは怖いだけでなくさびしいものよのう」とトキの親戚で元上級武士・雨清水傳の声が重なる。演じているのは堤真一さんだ。



「天狗だあ」

水辺でものおもいにふける様子のトキ。

吉沢亮さん演じる英語教師の錦織友一が英語で何か話し、慌てた様子で走っている。

「天狗だあ。おーい」とうれしそうに話すトキ。

靄のかかる町の中を、着物姿のレフカダ・ヘブンがさまよっている。

ヘブンの顔はわずかにほほえんでいて――。