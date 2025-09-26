最新アイアンで、操作性と弾道の高さを軸に性能早見表を作ってみた！【41モデル試打比較】
今年の秋は、人気メーカーから続々と新アイアンが登場。そこで今回は、最新41モデルを集め、性能早見表を作成した。
【写真】人気トップ3アイアンの『タイトT250』『ピンi240』『ZXi5』の構えた顔を公開！ スピン・操作性・打感を5段階評価
ギアに精通するプロゴルファー、市原建彦に41モデルを試打してもらい、操作性をヨコ軸、弾道の高さをタテ軸に分類した。表の右上に位置するのは、オートマチックに打てて高弾道が打てるモデル。ブレード長79mm以上、ロフト角25〜30度の【Dタイプ：飛び系】が多い。『ゼクシオプライム』『X FORGED MAX STAR』『PRGR03』などが該当する。一方、表の左下に位置するのは、ブレード長78mm以下、ロフト角31度以上の【Bタイプ：アスリート型】。重心距離が短く操作性が高いことに加え、ロフトがある分スピン性能が高い点も評価されている。『241CB』『ミズノプロ S-3』『スリクソン ZXi7』『C05TP』などが該当する。最近、売れ筋ランキング上位を占めているのが、表の中央ゾーンに位置する【Aタイプ：バランス型】。ブレード長78〜81mm、ロフト角28〜30度のモデルで、シャープな顔ながら飛距離も出やすい。軟鉄鍛造による柔らかい打感に加え、球が上がりやすい“ちょいやさしい軟鉄”として人気を集めている。『i240』『T250』『ZXi5』『P8CB』などがその代表例だ。「今のアスリートモデルは球が上がりやすく、ミスヒットにも強い。女子プロのヘッドスピードでも十分に使いこなせます。女子プロとアマチュア男性のヘッドスピードはほぼ同じなので、アマチュアでも扱いやすいモデルが増えています。飛距離が伸びているのが特徴ですね」（市原）以下にブレード長とロフト角を基準とした最新41モデルの分類を示す。まずは性能早見表を参考に、自分に合うアイアンを見つけてほしい。★試打リスト【Aタイプ：バランス型】ブレード長 78-81mm ロフト角 28-30度テーラーメイド：P8CBテーラーメイド：P790キャロウェイ：X FORGED MAXピン：i240タイトリスト：T250ダンロップ：スリクソン ZXi5ミズノ：ミズノプロ M-13ミズノ：GH-251 FORGEDブリヂストン：258CBPブリヂストン：242CB＋本間ゴルフ：T//WORLD Vxフォーティーン：TB-5 FORGED【Bタイプ：アスリート型】ブレード長 78mm以下 ロフト角 31度以上テーラーメイド：P7CBテーラーメイド：P770タイトリスト：T100タイトリスト：T150ダンロップ：スリクソン ZXi7ミズノ：ミズノプロ S-1ミズノ：ミズノプロ S-3ブリヂストン：241CB本間ゴルフ:：T//WORLD TOUR Vコブラ：KING TECヨネックス：EZONE CB302 グラファイトハイブリッド鍛造プロトコンセプト：C05TP【Cタイプ：アベレージ型】ブレード長 80mm以上 ロフト角 28-30度キャロウェイ：エリートキャロウェイ：エリートXピン：G440ダンロップ：スリクソン ZXi4ミズノ：ミズノプロ M-15本間ゴルフ：T//WORLD Pxプロギア：PRGR04コブラ：DS-ADAPT MAXプロトコンセプト：C07PC【Dタイプ：飛び系】ブレード長 79mm以上 ロフト角25-30度キャロウェイ：X FORGED MAX STARタイトリスト：T350ダンロップ：ゼクシオプライムヤマハ：インプレス ドライブスターTYPE/Dヤマハ：インプレス ドライブスターTYPE/S本間ゴルフ：T//WORLD Hxプロギア：PRGR03コブラ：DS-ADAPT■解説・試打 市原建彦いちはら・たつひこ／ 1978年生まれ、神奈川県出身。1996年に世界ジュニアで優勝して、翌年プロ転向。2006年の「アサヒ緑健よみうり･麻生飯塚メモリアルオープン」でツアー初優勝を挙げている。◇ ◇ ◇人気アイアンシャフトを調査。関連記事『79mm前後に人気モデルが集中！ 最新アイアンの性格は“ブレード長”で8割決まる【アイアン41モデル比較】』で詳細をチェックできる。
