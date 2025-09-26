金澤志奈、悲願の初優勝を仲間たちが手作りパーティーで祝福 「最幸の笑顔」に早くも2勝目を期待する声も
金澤志奈が自身のインスタグラムを更新。メジャー大会「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権」で飾った念願の初優勝を、仲間たちが祝福してくれたことを嬉しそうに投稿した。
【写真】金澤志奈の祝勝会なのに“主役席”には葭葉ルミ？【本人のInstagramより】
「みんながお祝いしてくれました ありがとおおおお」と感謝の言葉を記した金澤。1枚目の集合写真に写るのは、左から後藤未有、金澤、葭葉ルミ、林菜乃子、吉川桃、鶴瀬華月の6人。全員が「HONMA」の契約プロだ。2枚目の写真では部屋に飾られた手書きの「優勝 おめでとう」の文字。3枚目は「ちーむHONMA」の横に1人1人の名前が。一番上にはやはりHONMAのクラブを使用するイ・ボミの名前も記されていた。そして「1」のロウソクが立てられたケーキのアップと、みんなから祝福される中、ロウソクの火を吹き消す動画も公開された。投稿を見たファンからも「優勝おめでとうございます」とたくさんのお祝いが寄せられた。そして「手作り感バッチリの温かい祝福 とっても素敵」「良いメンバーですね」「最幸の笑顔」などのコメントや、「これから確変状態で連勝だ」と早くも2勝目を期待する声も上がっていた。
